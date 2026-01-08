HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Jefe de la ODANC Piura exhorta a denunciar actos de corrupción

En reunión con administradores de los módulos corporativos y subsedes judiciales.

Barrantes solicitó a los administradores difundir información sobre canales de denuncia. Fuente: Difusión.
Barrantes solicitó a los administradores difundir información sobre canales de denuncia. Fuente: Difusión.

El jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ODANC) Piura, Cristhian Barrantes Díaz, sostuvo una reunión de trabajo con los administradores de los Módulos Corporativos Penal, Laboral, Civil, Contencioso Administrativo Laboral y Familia, así como con los responsables administrativos de las diversas subsedes del Distrito Judicial de Piura.

Durante el encuentro, que contó con la participación de representantes de las sub sedes de Castilla, Catacaos, Sechura, Paita, Tambogrande, Las Lomas, Chulucanas, Canchaque, Huancabamba, Huarmaca y Pacaipampa, el magistrado Barrantes Díaz reafirmó el firme compromiso de la ODANC Piura en la lucha frontal contra la corrupción dentro del sistema de justicia.

En ese contexto, exhortó a los administradores a promover y facilitar la denuncia de cualquier presunto acto de corrupción, recordando que la Autoridad Nacional de Control garantiza la confidencialidad y el debido tratamiento de las denuncias presentadas por la ciudadanía y por los propios servidores judiciales.

Asimismo, el jefe de la ODANC Piura requirió a los administradores la difusión activa de los flayers informativos y de los canales oficiales de atención y denuncia, a fin de fortalecer el acceso de los usuarios del servicio de justicia a los mecanismos de control y supervisión.

Finalmente, destacó que estas acciones buscan fortalecer la transparencia, integridad y confianza ciudadana en la administración de justicia, reafirmando el rol preventivo y correctivo de la Autoridad Nacional de Control en el Distrito Judicial de Piura.

