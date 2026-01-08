HOYSuscripcion LR Focus

CORESEC coordina acciones a favor de la seguridad ciudadana en la región

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana resaltó la importancia de la colaboración entre instituciones para combatir la delincuencia en la región.

Durante la sesión, se juramentaron el prefecto regional, Hermer Alzamora Román, y el general PNP Daniel Jares Reyme como nuevos miembros del CORESEC. Fuente: Difusión.
Durante la sesión, se juramentaron el prefecto regional, Hermer Alzamora Román, y el general PNP Daniel Jares Reyme como nuevos miembros del CORESEC.

Con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en favor de la seguridad ciudadana, se realizó la I Sesión Ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Piura (CORESEC) con la participación de las principales autoridades regionales.

Durante esta primera sesión se llevó a cabo la juramentación del prefecto regional de Piura, Hermer Alzamora Román, y del jefe de la Región Policial Piura, general PNP Daniel Jares Reyme, quienes se incorporaron como nuevos integrantes del CORESEC.

Durante su intervención el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova invitó a que las diferentes instituciones que conforman este comité, trabajen de manera coordinada, para combatir la delincuencia en nuestra región.

Se llevó a cabo en Piura la I Sesión Ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), con la presencia de autoridades regionales para fortalecer la seguridad. Fuente: Difusión.

Se llevó a cabo en Piura la I Sesión Ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), con la presencia de autoridades regionales para fortalecer la seguridad.

Dato

Tras la sesión, el titular de la Corte Superior de Justicia de Sullana sostuvo una reunión con el gobernador regional, Luis Ernesto Neyra León, en la que se reiteró el compromiso asumido por el Gobierno Regional de Piura respecto al proceso de adquisición de la IOARR para la reposición del parque automotor de la Corte de Sullana, cuya gestión se inició el año pasado y cuya ejecución está prevista para el presente año.

Asimismo, se ratificó el apoyo del equipo técnico del Gobierno Regional, a través del estudio de preinversión elaborado por sus profesionales, con la finalidad de que culminados los estudios, a cargo de los profesionales del GORE, se pueda continuar con la elaboración de los Expedientes Técnicos para la futura construcción de la sede Judicial de Talara y la construcción que permita ampliar el funcionamiento de órganos jurisdiccionales en Sullana de las especialidades Laboral, Familia y Penal.

Autoridades reafirman su compromiso con la seguridad ciudadana de la región

Autoridades reafirman su compromiso con la seguridad ciudadana de la región

Comandante General del agrupamiento de artillería "CRL José Joaquín Inclán" realizó visita protocolar a presidente de la Corte de Piura

Comandante General del agrupamiento de artillería "CRL José Joaquín Inclán" realizó visita protocolar a presidente de la Corte de Piura

Juzgado Colegiado de Flagrancia de Sullana condenó a 35 años de cárcel a dos acusados de robar con arma de fuego celulares a tres universitarias

Juzgado Colegiado de Flagrancia de Sullana condenó a 35 años de cárcel a dos acusados de robar con arma de fuego celulares a tres universitarias

CSJ Tumbes inició el Año Judicial 2026 con actos protocolares y sesión solemne

CSJ Tumbes inició el Año Judicial 2026 con actos protocolares y sesión solemne

Juzgado Colegiado de Flagrancia de Sullana condenó a 35 años de cárcel a dos acusados de robar con arma de fuego celulares a tres universitarias

Juzgado Colegiado de Flagrancia de Sullana condenó a 35 años de cárcel a dos acusados de robar con arma de fuego celulares a tres universitarias

Ordenan la captura de obrero sentenciado por violación a joven

Ordenan la captura de obrero sentenciado por violación a joven

