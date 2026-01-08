CORESEC coordina acciones a favor de la seguridad ciudadana en la región

Durante la sesión, se juramentaron el prefecto regional, Hermer Alzamora Román, y el general PNP Daniel Jares Reyme como nuevos miembros del CORESEC. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en favor de la seguridad ciudadana, se realizó la I Sesión Ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Piura (CORESEC) con la participación de las principales autoridades regionales.

Durante esta primera sesión se llevó a cabo la juramentación del prefecto regional de Piura, Hermer Alzamora Román, y del jefe de la Región Policial Piura, general PNP Daniel Jares Reyme, quienes se incorporaron como nuevos integrantes del CORESEC.

Durante su intervención el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova invitó a que las diferentes instituciones que conforman este comité, trabajen de manera coordinada, para combatir la delincuencia en nuestra región.

Dato

Tras la sesión, el titular de la Corte Superior de Justicia de Sullana sostuvo una reunión con el gobernador regional, Luis Ernesto Neyra León, en la que se reiteró el compromiso asumido por el Gobierno Regional de Piura respecto al proceso de adquisición de la IOARR para la reposición del parque automotor de la Corte de Sullana, cuya gestión se inició el año pasado y cuya ejecución está prevista para el presente año.

Asimismo, se ratificó el apoyo del equipo técnico del Gobierno Regional, a través del estudio de preinversión elaborado por sus profesionales, con la finalidad de que culminados los estudios, a cargo de los profesionales del GORE, se pueda continuar con la elaboración de los Expedientes Técnicos para la futura construcción de la sede Judicial de Talara y la construcción que permita ampliar el funcionamiento de órganos jurisdiccionales en Sullana de las especialidades Laboral, Familia y Penal.