Titular de la Corte de Sullana se reúne con general de brigada para reforzar trabajo conjunto

Durante la visita, se resaltó las Jornadas de Justicia Itinerante que acercaron servicios legales a las comunidades. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, recibió la visita protocolar del general de brigada Elio Monteza Becerra, comandante general de la Primera Brigada de Caballería, quien expresó su reconocimiento por el trabajo conjunto realizado durante el 2025.

Durante la reunión, el presidente de la Corte de Sullana destacó la coordinación interinstitucional realizada en las Jornadas de Justicia Itinerante las cuales permitieron acercar el servicio de justicia a las poblaciones más vulnerables del distrito judicial.

Además, el titular de la Corte reafirmó su compromiso de participar en actividades del Ejército. Fuente: Difusión.

Finalmente, el titular de la Corte de Sullana expresó su disposición de seguir participando en las actividades organizadas por el Ejército, consolidando así una alianza interinstitucional en beneficio de la población.