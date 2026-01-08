HOYSuscripcion LR Focus

La Corte de Sullana y Programa Nacional Warmi Ñan coordinan acciones para fortalecer trabajo articulado en favor de las víctimas de violencia

Se implementará este año el Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) en Sullana, integrando diversas instituciones para abordar la violencia intrafamiliar y feminicidio eficazmente.

Las actividades conjuntas buscarán capacitar a los servidores públicos e implementar estrategias preventivas. Fuente: Difusión.
Las actividades conjuntas buscarán capacitar a los servidores públicos e implementar estrategias preventivas. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de reforzar la atención integral y garantizar el acceso efectivo a las víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana Yone Pedro Li Córdova sostuvo una reunión con el coordinador territorial del Programa Nacional Warmi Ñan del ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en Piura, Carlos Arcaya Mogollón.

Se busca implementar en el presente año la instalación del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) en el distrito judicial de Sullana, que está integrado por la Corte Superior de Justicia, Junta de Fiscales Superiores, Defensa Pública y programa Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y la Policía Nacional.

Mejorará la intervención institucional en los casos de violencia contra la mujer. Fuente: Difusión.

Mejorará la intervención institucional en los casos de violencia contra la mujer. Fuente: Difusión.

Arcaya explicó que hay un cronograma a nivel nacional para la instalación del SNEJ, pero previamente se llevarán a cabo actividades en conjunto donde se abordarán temas que procuren mejorar la intervención de las instituciones que lo componen en los casos de violencia intrafamiliar Ley 30364 y en casos de feminicidio, incidiendo en una labor de prevención de este tipo de delitos.

Se espera la programación de capacitaciones de diferentes instituciones especializadas que permitan fortalecer los conocimientos de los servidores que forman parte de este Sistema y que sirvan como aliados para mejorar los servicios de justicia, creando estrategias preventivas y de atención inmediata.

