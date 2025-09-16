Comisión Regional Anticorrupción de Lambayeque sesionó para fortalecer mecanismos de lucha contra la corrupción

Con el propósito de analizar y fortalecer los mecanismos de abordaje frente a la corrupción en las instituciones públicas de la región, la Comisión Regional Anticorrupción de Lambayeque (CRAL) llevó a cabo su séptima sesión ordinaria en las instalaciones de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.

La sesión estuvo liderada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y presidente de la CRAL, Dr. César William Bravo Llaque, quien condujo el desarrollo de la agenda de trabajo.

El primer punto abordado fue la exposición de Abel Caleb Piscoya Labrín, representante de la Gerencia Regional de Control Lambayeque, quien destacó que la corrupción es un factor que debilita la institucionalidad, afecta la gestión pública y limita el desarrollo del país. En esa línea, subrayó el rol de la Contraloría General de la República como ente rector del Sistema Nacional de Control, precisando que el control gubernamental constituye una herramienta estratégica para salvaguardar los recursos del Estado.