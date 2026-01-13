HOYSuscripcion LR Focus

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua participó en ceremonia de reconocimiento al nuevo jefe de la Región Policial

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Fernández, reconoció al nuevo jefe policial en una ceremonia en la Plaza de Armas, destacando la importancia de la colaboración institucional.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, participó en la ceremonia pública de reconocimiento al nuevo jefe de la Región Policial Moquegua, Gral. PNP Jorge Luis Ramos Micalay, realizada en la Plaza de Armas de la ciudad, con la presencia de autoridades civiles, militares y policiales, así como representantes de la sociedad civil.

Durante el acto protocolar, el titular del Poder Judicial en Moquegua saludó la designación del nuevo general de la Policía Nacional, destacando la importancia de fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones del sistema de justicia, especialmente en el marco de la lucha contra la delincuencia y la mejora de la seguridad ciudadana en la región.

En ese sentido, el Dr. Fernández enfatizó que se continuará trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional del Perú, principalmente a través del Comité Distrital de Flagrancia Delictiva, espacio interinstitucional que integra al Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la PNP, y que tiene como finalidad garantizar una respuesta rápida, eficaz y oportuna frente a los delitos flagrantes.

Asimismo, resaltó que la correcta articulación entre las instituciones permitirá optimizar los tiempos procesales, fortalecer la persecución penal inmediata y generar mayor confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, reafirmando el compromiso de la Corte Superior de Justicia de Moquegua con una justicia célere, eficiente y cercana a la población.

La ceremonia concluyó con los honores correspondientes al nuevo jefe policial, reafirmando el compromiso conjunto de las autoridades regionales de trabajar por la paz social y el orden interno en beneficio de la población moqueguana.

