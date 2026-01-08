HOYSuscripcion LR Focus

Comandante General del agrupamiento de artillería "CRL José Joaquín Inclán" realizó visita protocolar a presidente de la Corte de Piura

En su visita al presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, ambos líderes destacaron la importancia de estrechar la colaboración interinstitucional.

El general de brigada Juan Carlos Contreras Sevilla, quien ha sido designado como Comandante General del Agrupamiento de Artillería "Crl José Joaquín Inclán" a partir del 01 de enero del presente año visitó al presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro.

Durante el saludo protocolar ambos se mostraron de acuerdo para fortalecer las relaciones interinstitucionales, reafirmando el compromiso de realizar coordinaciones para trabajar articuladamente en provecho de ambas instituciones, para seguir avanzando en el crecimiento y desarrollo de la población de Piura.

