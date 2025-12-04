Carpe Diem, negocio gastronómico en Cusco, sostiene crecimiento de 20% anual y prepara expansión a Lima

El restaurante Carpe Diem, un referente de cocina italiana en el Centro Histórico del Cusco, ha mantenido un crecimiento anual sostenido del 20% durante su primera década de operaciones. Su éxito se enmarca en un mercado dinamizado por el creciente turismo internacional, que demanda cada vez más experiencias culinarias diferenciadas.

Su modelo se basa en la autenticidad y una conexión directa con los sabores italianos: prepara pasta fresca a diario, adapta su carta según la temporada y emplea técnicas artesanales. Este enfoque le ha permitido ampliar su presencia con un segundo local, Miranda by Carpe Diem, y ahora proyecta su expansión hacia Lima para llevar su estilo de cocina artesanal a un público más amplio.

"Trabajamos con más de treinta proveedores locales, muchos del Valle Sagrado, para garantizar frescura y calidad", señaló Lorenzo Zanchin, cofundador y chef a cargo de las recetas desde su apertura, transmitiendo una pasión familiar por la gastronomía italiana que lo ha acompañado toda su vida. Entre los platos más destacados están el ossobuco con tagliatelle, los raviolis de ricota y espinaca y un tiramisú preparado en la mesa, “que se ha convertido en una de las experiencias más solicitadas”, añadió Lorenzo.

El chef Lorenzo Zanchin destaca el uso de más de treinta proveedores locales y la inclusión de cocteles premium. Fuente: Difusión.

Frente a un perfil de visitante más exigente, el restaurante ha diversificado su oferta y mantiene su servicio centrado en la hospitalidad y la cocina hecha en casa. Además de la carta italiana, ha incorporado una coctelería con destilados artesanales premium de la región, como Intira, Eliseo y Bathub Gin, reconocidos en Londres y San Francisco.

Con miras al 2026, la marca busca consolidar su posicionamiento. Sus objetivos son potenciar su línea de destilados y desarrollar propuestas que fusionen insumos locales con la tradición italiana, manteniéndose como una opción competitiva desde el Cusco, el "ombligo del mundo".