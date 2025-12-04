¿Quién venció a Kjolle de la chef peruana Pía León? Este restaurante colombiano se coronó como el mejor de Latinoamérica
El restaurante colombiano liderado por Álvaro Clavijo se quedó con el primer puesto, mientras que tres locales peruanos destacaron al ubicarse entre los diez mejores de la región.
Perú continúa brillando por su gastronomía y propuestas culinarias en la región. Hace poco, Latin America’s 50 Best premió a los mejores restaurantes de Latinoamérica y aunque la corona la obtuvo Colombia con El Chato del chef Álvaro Clavijo, el segundo lugar lo obtuvo Kjolle de la chef peruana Pía León. Esta edición 2025 reafirma el alto nivel culinario que está en crecimiento en Latinoamérica y busca impulsar el turismo gastronómico. En esta nota te mostramos detalles del primer lugar y del resto de restaurantes que hoy ya son referentes mundiales.
¿Quién venció a Kjolle de la chef peruana Pía León? Colombia en el primer lugar
El primer lugar de Latin America’s 50 Best lo obtuvo el restaurante El Chato, creado en el 2007 por el chef colombiano Álvaro Clavijo y fue premiado durante una ceremonia en Antigua (Guatemala).
Restaurante El Chato en Colombia. Foto: Instagram
PUEDES VER: Perú brilla en Latin America’s 50 Best 2025: Kjolle se queda con el segundo lugar y suma ocho restaurantes premiados
El restaurante colombiano se caracteriza por fusionar la comida típica con un estilo moderno. El resultado se logra al trabajar con pequeños productores que incluso ya están cosechando nuevos ingredientes. "Nuestra idea es mostrar que Colombia es más que el jugo de lulo, que la bandeja paisa: tiene una diversidad impresionante y nuestro compromiso parte de usar 100% ingredientes colombianos", contó el chef Álvaro Clavijo a El País.
Cabe resaltar, que Clavijo, natural de Bogotá, se formó en la Escuela de Hostelería Hoffman de Barcelona y la academia Le Cordon Blue en París. Además, ganó experiencia en restaurantes de París, Nueva York y Copenhague con estrella Michelin.
Boronia, plato de El Chato. Foto: Instagram
PUEDES VER: Hugo Rodríguez, el peruano que triunfa con su restaurante en Shanghái gracias a su arroz con mariscos: “Vine por 6 meses a China y ya llevo 15 años”
Los 20 mejores restaurantes de Latinoamérica, según Latin America’s 50 Best 2025
Colombia logró ubicarse a través de dos restaurantes entre los 10 mejores de Latin America’s 50 Best 2025. Sin embargo, Perú alcanzó hasta tres nombramientos importantes con Kjolle (segundo lugar), Mérito (cuarto lugar) y Cosme (noveno lugar).
- El Chato (Bogotá, Colombia)
- Kjolle (Lima, Perú)
- Don Julio (Buenos Aires, Argentina)
- Mérito (Lima, Perú)
- Celele (Cartagena de Indias, Colombia)
- Boragó (Santiago, Chile)
- Quintonil (Ciudad de México, México)
- Tuju (São Paulo, Brasil)
- Cosme (Lima, Perú)
- Nuema (Quito, Ecuador)
- Mayta (Lima, Perú)
- Nelita (São Paulo, Brasil)
- Lasai (Río de Janeiro, Brasil)
- Casa de las Cujas (Santiago, Chile)
- Alcalde (Guadalajara, México)
- Villa Torél (Ensenada, México)
- Fauna (Valle de Guadalupe, México)
- Maito (Ciudad de Panamá, Panamá)
- Sublime (Ciudad de Guatemala, Guatemala)
- Evvai (São Paulo, Brasil).