Perú destaca en la gastronomía regional con tres restaurantes entre los 10 mejores de Latin America’s 50 Best 2025. | Foto: composición LR/ El Chato/Instagram

Perú destaca en la gastronomía regional con tres restaurantes entre los 10 mejores de Latin America’s 50 Best 2025. | Foto: composición LR/ El Chato/Instagram

Perú continúa brillando por su gastronomía y propuestas culinarias en la región. Hace poco, Latin America’s 50 Best premió a los mejores restaurantes de Latinoamérica y aunque la corona la obtuvo Colombia con El Chato del chef Álvaro Clavijo, el segundo lugar lo obtuvo Kjolle de la chef peruana Pía León. Esta edición 2025 reafirma el alto nivel culinario que está en crecimiento en Latinoamérica y busca impulsar el turismo gastronómico. En esta nota te mostramos detalles del primer lugar y del resto de restaurantes que hoy ya son referentes mundiales.

¿Quién venció a Kjolle de la chef peruana Pía León? Colombia en el primer lugar

El primer lugar de Latin America’s 50 Best lo obtuvo el restaurante El Chato, creado en el 2007 por el chef colombiano Álvaro Clavijo y fue premiado durante una ceremonia en Antigua (Guatemala).

Restaurante El Chato en Colombia. Foto: Instagram

El restaurante colombiano se caracteriza por fusionar la comida típica con un estilo moderno. El resultado se logra al trabajar con pequeños productores que incluso ya están cosechando nuevos ingredientes. "Nuestra idea es mostrar que Colombia es más que el jugo de lulo, que la bandeja paisa: tiene una diversidad impresionante y nuestro compromiso parte de usar 100% ingredientes colombianos", contó el chef Álvaro Clavijo a El País.

Cabe resaltar, que Clavijo, natural de Bogotá, se formó en la Escuela de Hostelería Hoffman de Barcelona y la academia Le Cordon Blue en París. Además, ganó experiencia en restaurantes de París, Nueva York y Copenhague con estrella Michelin.

Boronia, plato de El Chato. Foto: Instagram

Los 20 mejores restaurantes de Latinoamérica, según Latin America’s 50 Best 2025

Colombia logró ubicarse a través de dos restaurantes entre los 10 mejores de Latin America’s 50 Best 2025. Sin embargo, Perú alcanzó hasta tres nombramientos importantes con Kjolle (segundo lugar), Mérito (cuarto lugar) y Cosme (noveno lugar).