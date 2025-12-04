HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
EN VIVO

Delia Espinoza: la maniobra del Congreso detrás de la inhabilitación | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Gastronomía

¿Quién venció a Kjolle de la chef peruana Pía León? Este restaurante colombiano se coronó como el mejor de Latinoamérica

El restaurante colombiano liderado por Álvaro Clavijo se quedó con el primer puesto, mientras que tres locales peruanos destacaron al ubicarse entre los diez mejores de la región.

Perú destaca en la gastronomía regional con tres restaurantes entre los 10 mejores de Latin America’s 50 Best 2025.
Perú destaca en la gastronomía regional con tres restaurantes entre los 10 mejores de Latin America’s 50 Best 2025. | Foto: composición LR/ El Chato/Instagram

Perú continúa brillando por su gastronomía y propuestas culinarias en la región. Hace poco, Latin America’s 50 Best premió a los mejores restaurantes de Latinoamérica y aunque la corona la obtuvo Colombia con El Chato del chef Álvaro Clavijo, el segundo lugar lo obtuvo Kjolle de la chef peruana Pía León. Esta edición 2025 reafirma el alto nivel culinario que está en crecimiento en Latinoamérica y busca impulsar el turismo gastronómico. En esta nota te mostramos detalles del primer lugar y del resto de restaurantes que hoy ya son referentes mundiales.

¿Quién venció a Kjolle de la chef peruana Pía León? Colombia en el primer lugar

El primer lugar de Latin America’s 50 Best lo obtuvo el restaurante El Chato, creado en el 2007 por el chef colombiano Álvaro Clavijo y fue premiado durante una ceremonia en Antigua (Guatemala).

Restaurante El Chato en Colombia. Foto: Instagram

Restaurante El Chato en Colombia. Foto: Instagram

PUEDES VER: Perú brilla en Latin America’s 50 Best 2025: Kjolle se queda con el segundo lugar y suma ocho restaurantes premiados

lr.pe

El restaurante colombiano se caracteriza por fusionar la comida típica con un estilo moderno. El resultado se logra al trabajar con pequeños productores que incluso ya están cosechando nuevos ingredientes. "Nuestra idea es mostrar que Colombia es más que el jugo de lulo, que la bandeja paisa: tiene una diversidad impresionante y nuestro compromiso parte de usar 100% ingredientes colombianos", contó el chef Álvaro Clavijo a El País.

Cabe resaltar, que Clavijo, natural de Bogotá, se formó en la Escuela de Hostelería Hoffman de Barcelona y la academia Le Cordon Blue en París. Además, ganó experiencia en restaurantes de París, Nueva York y Copenhague con estrella Michelin.

Boronia, plato de El Chato. Foto: Instagram

Boronia, plato de El Chato. Foto: Instagram

PUEDES VER: Hugo Rodríguez, el peruano que triunfa con su restaurante en Shanghái gracias a su arroz con mariscos: “Vine por 6 meses a China y ya llevo 15 años”

lr.pe

Los 20 mejores restaurantes de Latinoamérica, según Latin America’s 50 Best 2025

Colombia logró ubicarse a través de dos restaurantes entre los 10 mejores de Latin America’s 50 Best 2025. Sin embargo, Perú alcanzó hasta tres nombramientos importantes con Kjolle (segundo lugar), Mérito (cuarto lugar) y Cosme (noveno lugar).

  1. El Chato (Bogotá, Colombia)
  2. Kjolle (Lima, Perú)
  3. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)
  4. Mérito (Lima, Perú)
  5. Celele (Cartagena de Indias, Colombia)
  6. Boragó (Santiago, Chile)
  7. Quintonil (Ciudad de México, México)
  8. Tuju (São Paulo, Brasil)
  9. Cosme (Lima, Perú)
  10. Nuema (Quito, Ecuador)
  11. Mayta (Lima, Perú)
  12. Nelita (São Paulo, Brasil)
  13. Lasai (Río de Janeiro, Brasil)
  14. Casa de las Cujas (Santiago, Chile)
  15. Alcalde (Guadalajara, México)
  16. Villa Torél (Ensenada, México)
  17. Fauna (Valle de Guadalupe, México)
  18. Maito (Ciudad de Panamá, Panamá)
  19. Sublime (Ciudad de Guatemala, Guatemala)
  20. Evvai (São Paulo, Brasil).
Notas relacionadas
Perú brilla en Latin America’s 50 Best 2025: Kjolle se queda con el segundo lugar y suma ocho restaurantes premiados

Perú brilla en Latin America’s 50 Best 2025: Kjolle se queda con el segundo lugar y suma ocho restaurantes premiados

LEER MÁS
Taste Atlas destaca este plato peruano con pollo entre los 5 mejores del mundo: supera recetas francesas y japonesas, según último ranking

Taste Atlas destaca este plato peruano con pollo entre los 5 mejores del mundo: supera recetas francesas y japonesas, según último ranking

LEER MÁS
Ibai Llanos visita Maido, el reconocido restaurante peruano número 1 del mundo y prueba el ceviche: "Experiencia 10 de 10"

Ibai Llanos visita Maido, el reconocido restaurante peruano número 1 del mundo y prueba el ceviche: "Experiencia 10 de 10"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Taste Atlas destaca este plato peruano con pollo entre los 5 mejores del mundo: supera recetas francesas y japonesas, según último ranking

Taste Atlas destaca este plato peruano con pollo entre los 5 mejores del mundo: supera recetas francesas y japonesas, según último ranking

LEER MÁS
Hugo Rodríguez, el peruano que triunfa con su restaurante en Shanghái gracias a su arroz con mariscos: “Vine por 6 meses a China y ya llevo 15 años”

Hugo Rodríguez, el peruano que triunfa con su restaurante en Shanghái gracias a su arroz con mariscos: “Vine por 6 meses a China y ya llevo 15 años”

LEER MÁS
Joven dominicana arrasa en Chile y es elegida 'la mejor cocinera': su premio es viajar a Perú para trabajar en el restaurante top del mundo

Joven dominicana arrasa en Chile y es elegida 'la mejor cocinera': su premio es viajar a Perú para trabajar en el restaurante top del mundo

LEER MÁS
Pan con chicharrón es elegido por Taste Atlas como el mejor sándwich sudamericano en el ranking 2025

Pan con chicharrón es elegido por Taste Atlas como el mejor sándwich sudamericano en el ranking 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Gastronomía

Taste Atlas destaca este plato peruano con pollo entre los 5 mejores del mundo: supera recetas francesas y japonesas, según último ranking

Hugo Rodríguez, el peruano que triunfa con su restaurante en Shanghái gracias a su arroz con mariscos: “Vine por 6 meses a China y ya llevo 15 años”

Joven dominicana arrasa en Chile y es elegida 'la mejor cocinera': su premio es viajar a Perú para trabajar en el restaurante top del mundo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025