Gastronomía del Perú se luce en EE.UU: peruanos en NY y NJ disfrutarán hasta el 21 de septiembre. | Foto: Andina.

La gastronomía peruana se lucirá en los Estados Unidos durante la segunda edición internacional de 'Perú Mucho Gusto' donde Nueva York será escenario de alrededor 14 restaurantes peruanos. Se podrá mostrar lo mejor de la comida nacional para diversos compatriotas que radican en Norteamérica.

El evento será en Greenpoint Terminal Warehouse, Brooklyn, del 19 al 21 de septiembre. Los chefs y expositores participantes mostrarán la tradición, creatividad y diversidad de la cocina del Perú, donde cada región aporta sabores únicos, fruto de la fusión de productos y culturas que conviven desde hace siglos.

Cocina peruana llega a Estados Unidos: ¿qué restaurantes estarán?

Entre los restaurantes que participarán se encuentran Don Ceviche, que ofrecerá su clásica leche de tigre y pollo a la brasa con papas nativas; La Criolla, con su famoso pan con chicharrón; Incas Grill, con chupe de camarones y causa de pollo; Barra Brava, que presentará tiradito de conchas de abanico; Warike, reconocido por su pulpo al olivo y el mancha pecho chinchano; y Kansha, que sorprenderá con su maki acevichado.

Además, en estos días, más de 30 platos típicos de la gastronomía peruana estarán disponibles a precios entre 10 y 25 dólares, haciendo que esta experiencia culinaria sea accesible para todos.

Asimismo, el evento también contará con la presencia de destacados chefs como Flavio Solórzano, quien realizará un showcooking, y Johnny Schuller, especialista en pisco, que preparará cócteles innovadores en una barra 360°. Además, habrá un espacio dedicado a los superfoods peruanos, zonas de entretenimiento y propuestas de diseño y decoración para el hogar.