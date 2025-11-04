Menú del día: aprende a preparar Pollo al Maní peruano de la forma más fácil y en casa
El Pollo al Maní peruano es una receta con historia y sabor único. Conoce los ingredientes exactos y el paso a paso para cocinar este clásico en tu cocina.
El Pollo al Maní es uno de los platillos más representativos de la fusión entre la tradición indígena y la influencia mestiza en la gastronomía del Perú. Su distintiva salsa cremosa, hecha a base de maní tostado, lo convierte en una preparación inconfundible, valorada tanto en los hogares como en los restaurantes criollos del país. Aunque comparte similitudes con recetas de países vecinos como Ecuador y Bolivia, el toque peruano destaca por el uso de ingredientes autóctonos y técnicas culinarias heredadas de generaciones. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?
Este plato no solo es un deleite para el paladar, también guarda una carga cultural significativa. Historiadores gastronómicos han documentado cómo el uso del maní en la cocina peruana data de tiempos preincaicos. En la actualidad, el Pollo al Maní ha ganado un lugar en los recetarios familiares, en festividades regionales y hasta en cartas de restaurantes gourmet, siendo un ejemplo de cómo la tradición puede adaptarse a las nuevas tendencias sin perder su esencia.
Ingredientes para preparar Pollo al Maní peruano
La receta tradicional del Pollo al Maní requiere ingredientes accesibles y de uso común en la cocina peruana. A continuación, el listado detallado:
- 1 kg de presas de pollo (piernas o pechugas)
- 200 g de maní tostado sin sal
- 1 cebolla roja picada en cubos finos
- 2 dientes de ajo machacados
- ½ pimiento rojo cortado en tiras
- 1 cucharadita de comino
- 1 cucharadita de pimienta negra molida
- Sal al gusto
- 500 ml de caldo de pollo casero
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- Arroz blanco graneado para acompañar
Receta paso a paso del Pollo al Maní peruano
1. Dorar el pollo:
En una sartén amplia, calentar el aceite y dorar las presas de pollo por ambos lados. Retirar y reservar.
2. Preparar el aderezo:
En la misma sartén, añadir la cebolla, el ajo y el pimiento. Cocinar a fuego medio hasta que la mezcla esté suave y aromática. Incorporar el comino, la pimienta y la sal.
3. Incorporar el maní:
Agregar el maní molido al aderezo y mezclar bien. Si se usa mantequilla de maní, disolver previamente con un poco del caldo caliente. Añadir el resto del caldo y remover hasta que la mezcla sea homogénea.
4. Cocinar el conjunto:
Incorporar nuevamente las presas de pollo a la sartén. Tapar y cocinar a fuego medio-bajo durante 25 a 30 minutos, hasta que el pollo esté completamente cocido y la salsa haya espesado.
5. Servir:
Acompañar con arroz blanco y papa amarilla cocida. Decorar con culantro picado.
Consejos para un Pollo al Maní perfecto
Para lograr un resultado auténtico y delicioso, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones prácticas que mejoran el sabor y la textura final del plato:
- Tostar el maní en casa permite potenciar su aroma. Unos 5 minutos a fuego bajo son suficientes.
- Evitar el exceso de agua en la salsa garantiza una textura cremosa. Si la mezcla está muy líquida, dejar reducir unos minutos más sin tapa.
- Usar caldo casero en lugar de agua enriquece notablemente el sabor de la preparación.
- No sobrecocer el pollo, ya que puede volverse seco. El punto ideal es cuando se puede desprender fácilmente del hueso.
- Agregar un toque de ají amarillo licuado, si se desea un matiz más picante y con identidad peruana.