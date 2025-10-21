4 recetas con sabor peruano para tu almuerzo del 31 de octubre

Sorprende a tu familia con estas cuatro recetas para celebrar el Día de la Canción Criolla a lo grande. Foto: Gemini

Sorprende a tu familia con estas cuatro recetas para celebrar el Día de la Canción Criolla a lo grande. Foto: Gemini

La gastronomía peruana conquista paladares con platos que fusionan historia y sabores intensos. El 31 de octubre, Día de la Canción Criolla, es una fecha que invita a reunir a la familia alrededor nuestra música y de comidas peruanas emblemáticas. Estas recetas destacan por su simplicidad y accesibilidad, ya que requieren elementos básicos disponibles en cualquier supermercado o mercado limeño.

Expertos resaltan que el criollismo nace en las ollas de Lima, donde ingredientes cotidianos se transforman en festines. Para este día especial, cuatro opciones garantizan un almuerzo memorable sin complicaciones. Cada preparación sirve a cuatro comensales y aprovecha técnicas ancestrales adaptadas a cocinas modernas.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Recetas de comidas peruanas: estos son 4 platos para tu almuerzo criollo

Ají de gallina (4 personas)

Ingredientes:

1 pechuga de pollo (o 4 presas)

4 papas amarillas

3 ajíes amarillos (frescos o pasta en pote)

1 cebolla picada

2 panes franceses (sin corteza)

1 taza de leche evaporada

1/4 taza de nueces picadas

3 cucharadas de queso parmesano rallado

4 huevos duros

8 aceitunas negras

Aceite, sal, pimienta, comino

Paso a paso:

Hierve el pollo con sal. Deshiláchalo y guarda 2 tazas del caldo. En una olla, dora la cebolla con aceite. Agrega ají (sin pepas si es fresco). Remoja el pan en el caldo, licúa con leche y nueces. Vierte a la olla. Añade queso, pollo deshilachado, sal, pimienta y comino. Cocina 10 min hasta que espese. Sirve con papa sancochada en rodajas, huevo duro y aceituna encima. Arroz blanco al lado.

Lomo saltado (4 personas)

Ingredientes:

600 g de carne de res (lomo fino o bistec) en tiras

2 tomates en gajos

1 cebolla roja en gajos gruesos

1 ají amarillo en tiras (sin pepas)

3 cucharadas de sillao (salsa de soja)

2 cucharadas de vinagre

1 cucharadita de ajo molido

Papas fritas (4 papas grandes)

Culantro picado

Aceite, sal, pimienta

Paso a paso:

Calienta un wok o sartén fuerte. Saltea la carne con sal y pimienta 2 min. Retira. En el mismo sartén, dora ajo, cebolla, tomate y ají 3 min. Devuelve la carne. Añade sillao y vinagre. Flambea (sube el fuego). Apaga, espolvorea culantro. Sirve con papas fritas y arroz blanco.

Seco de cabrito con frejoles (4 personas)

Ingredientes:

800 g de carne de cabrito (o reemplaza por cordero/carne de res) en trozos

1 taza de culantro licuado (hojas + agua)

1/2 taza de chicha de jora (o cerveza rubia)

1 cebolla picada

2 cucharadas de ají panca molido

2 papas amarillas

2 tazas de frejoles cocidos (canarios o zarandaja)

Yuca sancochada

Aceite, sal, comino, ajo

Paso a paso:

Dora la carne en olla con aceite. Retira. Sofríe cebolla, ajo, ají panca y comino. Vuelve la carne. Añade culantro licuado y chicha. Cocina tapado 1 hora (bajo fuego). Agrega papas en trozos 15 min antes de apagar. Sirve con frejoles graneados (refritos con cebolla) y yuca hervida.

Arroz con pato a la chiclayana (4 personas)

Ingredientes:

4 presas de pato (o pollo si no consigues)

3 tazas de arroz

1 taza de culantro licuado

1/2 taza de cerveza negra

1/2 zapallo loche rallado (o 2 cucharadas de pasta de loche)

1 cebolla picada

2 dientes de ajo

1 ají amarillo

Aceite, sal, pimienta

Paso a paso: