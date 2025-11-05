Menú del día: aprende a preparar Cau Cau de pollo peruano de la forma más fácil y en casa
Este clásico de la gastronomía criolla destaca por su sabor y facilidad. Conoce los ingredientes y la receta paso a paso para preparar un delicioso Cau Cau de pollo peruano sin complicaciones.
Con una historia que se remonta al mestizaje culinario entre los pueblos originarios, españoles y afrodescendientes, el Cau Cau de pollo se ha consolidado como uno de los platos más representativos de la cocina criolla peruana. A diferencia de su versión tradicional hecha con mondongo, esta adaptación con carne de ave gana cada vez más adeptos por su sabor suave, su practicidad y su alto valor nutricional. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?
Este guiso sabroso, de aroma herbal y color amarillo vibrante, combina ingredientes sencillos como papa, ají amarillo y hierbabuena, logrando un equilibrio perfecto entre lo tradicional y lo accesible. Su popularidad crece en hogares peruanos y restaurantes que apuestan por reinterpretaciones de recetas clásicas con ingredientes más livianos.
Ingredientes para preparar Cau Cau de pollo peruano
Uno de los grandes atractivos del Cau Cau de pollo es que requiere insumos comunes y de bajo costo. Esta es la lista completa de ingredientes para cuatro porciones:
- 500 g de pechuga o muslos de pollo sin piel, cortados en cubos
- 4 papas amarillas medianas, peladas y en cubos pequeños
- 1 cebolla roja grande, finamente picada
- 2 cucharadas de ajo molido
- 2 cucharadas de ají amarillo en pasta
- 1/2 cucharadita de palillo (cúrcuma) para darle color
- 2 ramas de hierbabuena fresca, picada
- 1 taza de caldo de pollo o agua
- Aceite vegetal
- Sal y pimienta al gusto
Receta paso a paso del Cau Cau de pollo peruano
El proceso de preparación del Cau Cau de pollo no requiere técnicas complejas. A continuación, se detalla la receta completa paso a paso:
- Sofrito base: En una olla caliente, vierte tres cucharadas de aceite y sofríe la cebolla hasta que esté transparente. Agrega el ajo molido, el ají amarillo y el palillo. Cocina durante cinco minutos removiendo constantemente.
- Agregar el pollo: Incorpora el pollo troceado. Sella bien la carne hasta que cambie de color. Salpimienta al gusto.
- Integrar papas y líquido: Añade las papas cortadas en cubos pequeños. Vierte el caldo de pollo hasta cubrir los ingredientes. Tapa la olla y cocina a fuego medio durante 20 minutos o hasta que las papas estén tiernas.
- Final aromático: Apaga el fuego e incorpora la hierbabuena fresca picada. Remueve suavemente para distribuir el aroma sin romper los ingredientes.
Consejos para un Cau Cau de pollo perfecto
La textura cremosa y el equilibrio entre los sabores picantes y herbales hacen del Cau Cau de pollo un plato inolvidable. Para lograr una preparación impecable, considera las siguientes recomendaciones:
- Usa papa amarilla: Este tipo de tubérculo se deshace ligeramente durante la cocción, creando una salsa espesa sin necesidad de espesantes artificiales.
- Sella bien el pollo: Dorar la carne antes de agregar líquidos concentra los sabores y mejora la textura final del guiso.
- Hierbabuena fresca, no seca: El toque herbal del Cau Cau depende de la hierbabuena fresca añadida al final del proceso. Evita usar la versión seca, ya que pierde intensidad.
- Controla el picante: Si deseas un plato más suave, reduce la cantidad de ají amarillo o retira las venas y semillas antes de licuarlo.
- Acompaña con arroz graneado: Este plato va de la mano con arroz blanco, que ayuda a equilibrar el picor y proporciona un contraste de texturas.