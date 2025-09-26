HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cultural

FILO, feria que reúne en un mismo lugar lo mejor de la gastronomía, música y tradición, llega a Piura

FILO Piura, uno de los festivales gastronómicos más esperados del Perú, se llevará a cabo el 18 de octubre en el Fundo Stewart, celebrando la rica herencia culinaria del norte.

Piura se prepara para recibir uno de los eventos gastronómicos más importantes del país. Foto: difusión.
Piura se prepara para recibir uno de los eventos gastronómicos más importantes del país. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Piura, ciudad que destaca por su fuerte identidad culinaria y su aporte histórico a la cocina del norte del Perú, se prepara para recibir uno de los eventos gastronómicos más importantes del país. El Fundo Stewart, reconocido por su amplitud y encanto natural, será el lugar donde se realizará FILO, conocido por reunir lo más destacado de la gastronomía nacional en un solo espacio. El evento se llevará a cabo el sábado 18 de octubre.

El prestigioso festival FILO organiza por primera vez este encuentro en Piura con la finalidad de rendir homenaje a esa herencia gastronómica, al tiempo que ofrece una plataforma para nuevas fusiones y creaciones que reflejan la evolución de la cocina peruana. Las entradas se encuentran en Joinnus con precios desde S/30, y en caso de comprar con método de pago BCP acceden a 2x1 en entradas.

La música y la gastronomía serán los grandes protagonistas de FILO Piura

FILO Piura incluirá también una potente agenda musical. En el escenario principal se presentarán artistas de gran convocatoria como Armonía 10, ícono de la cumbia peruana; DJ Peligro, con sus mezclas urbanas y festivas; De la Kaye, La Vieja y Playback, que aportarán energía y variedad musical para complementar la experiencia.

Durante toda la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta gastronómica que incluirá platos típicos como el tradicional seco de chabelo, distintos ceviches, anticuchos carretilleros, y la clásica sopa de novios, así como opciones contemporáneas como el chancho acevichado, el mostrito peruanazo, la leche de tigre ahumada, y preparaciones de cocina nikkei al wok. Además, no faltarán propuestas más casuales como hamburguesas y sánguches preparados con ingredientes locales.

El festival también contará con la participación de reconocidos restaurantes de Piura y otras regiones del país. Entre ellos destacan: Filomeno, Piqa, Tao, La Cholita Cataquense, Picantería Mixtura, La Predegaleña, El Nuevo Ajicito, Samaka, Puerto Madero, El Tambo, Festa, Norte, Boycott y El Chalán. Cada uno presentará una selección especial de platos para esta ocasión, en un recorrido de sabores pensado para todo tipo de público.

 Este 18 de octubre, Piura vivirá una jornada donde el sabor, la música y la cultura se viven al máximo. Además, este evento es una oportunidad para destacar al departamento no solo como un destino turístico, sino también como una de las ciudades con mayor tradición gastronómica del Perú, reconocida por su autenticidad, el uso de ingredientes locales y una herencia culinaria que ha sido transmitida de generación en generación.

Notas relacionadas
Satipo trae a Lima lo mejor de su cultura, turismo y sabores amazónicos en la ‘Expo Satipo 2025’

Satipo trae a Lima lo mejor de su cultura, turismo y sabores amazónicos en la ‘Expo Satipo 2025’

LEER MÁS
Este distrito limeño ofrecerá conciertos y feria gastronómica gratuita en agosto para toda la familia: ¿desde cuándo?

Este distrito limeño ofrecerá conciertos y feria gastronómica gratuita en agosto para toda la familia: ¿desde cuándo?

LEER MÁS
Con los platos favoritos del papa León XIV: feria gastronómica 'Perú, mucho gusto' se realizará por primera vez en Chiclayo

Con los platos favoritos del papa León XIV: feria gastronómica 'Perú, mucho gusto' se realizará por primera vez en Chiclayo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Herbert Rodríguez: "Hacer bodegones o pintar pajaritos es arte acá porque el nivel es mediocre"

Herbert Rodríguez: "Hacer bodegones o pintar pajaritos es arte acá porque el nivel es mediocre"

LEER MÁS
Camilo José Cela, un autor no apto para tiempos políticamente correctos

Camilo José Cela, un autor no apto para tiempos políticamente correctos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Cultural

Poder, imagen, política y memoria: “Miguel Aguirre. Volumen I” en el ICPNA de Miraflores

“Ghosts”: Matthew Collett enfrenta la memoria y el trauma en su primera exposición individual

Aplausos de pie: los escenarios se despiden de Hernán Romero

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota