FILO, feria que reúne en un mismo lugar lo mejor de la gastronomía, música y tradición, llega a Piura

Piura, ciudad que destaca por su fuerte identidad culinaria y su aporte histórico a la cocina del norte del Perú, se prepara para recibir uno de los eventos gastronómicos más importantes del país. El Fundo Stewart, reconocido por su amplitud y encanto natural, será el lugar donde se realizará FILO, conocido por reunir lo más destacado de la gastronomía nacional en un solo espacio. El evento se llevará a cabo el sábado 18 de octubre.

El prestigioso festival FILO organiza por primera vez este encuentro en Piura con la finalidad de rendir homenaje a esa herencia gastronómica, al tiempo que ofrece una plataforma para nuevas fusiones y creaciones que reflejan la evolución de la cocina peruana. Las entradas se encuentran en Joinnus con precios desde S/30, y en caso de comprar con método de pago BCP acceden a 2x1 en entradas.

La música y la gastronomía serán los grandes protagonistas de FILO Piura



FILO Piura incluirá también una potente agenda musical. En el escenario principal se presentarán artistas de gran convocatoria como Armonía 10, ícono de la cumbia peruana; DJ Peligro, con sus mezclas urbanas y festivas; De la Kaye, La Vieja y Playback, que aportarán energía y variedad musical para complementar la experiencia.

Durante toda la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta gastronómica que incluirá platos típicos como el tradicional seco de chabelo, distintos ceviches, anticuchos carretilleros, y la clásica sopa de novios, así como opciones contemporáneas como el chancho acevichado, el mostrito peruanazo, la leche de tigre ahumada, y preparaciones de cocina nikkei al wok. Además, no faltarán propuestas más casuales como hamburguesas y sánguches preparados con ingredientes locales.

El festival también contará con la participación de reconocidos restaurantes de Piura y otras regiones del país. Entre ellos destacan: Filomeno, Piqa, Tao, La Cholita Cataquense, Picantería Mixtura, La Predegaleña, El Nuevo Ajicito, Samaka, Puerto Madero, El Tambo, Festa, Norte, Boycott y El Chalán. Cada uno presentará una selección especial de platos para esta ocasión, en un recorrido de sabores pensado para todo tipo de público.

Este 18 de octubre, Piura vivirá una jornada donde el sabor, la música y la cultura se viven al máximo. Además, este evento es una oportunidad para destacar al departamento no solo como un destino turístico, sino también como una de las ciudades con mayor tradición gastronómica del Perú, reconocida por su autenticidad, el uso de ingredientes locales y una herencia culinaria que ha sido transmitida de generación en generación.

