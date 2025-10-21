Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

La noche de Halloween no solo es para disfraces y dulces. También es la excusa perfecta para experimentar en la cocina y preparar cócteles que sorprendan tanto por su sabor como por su presentación. Ya sea que estés organizando una reunión entre amigos o simplemente quieras disfrutar algo diferente en casa, estos cócteles son fáciles de preparar y están cargados de estilo.

Los cócteles varían por sus colores intensos y sus decoraciones tenebrosas. Cada trago tiene su toque especial que lo hace ideal para la ocasión. En esta guía te enseñaremos a preparar tres cócteles inspirados en Halloween.

PUEDES VER: Recetas de Halloween: cinco ideas creativas para armar una mesa temática

Calavera Coqueta

Revisa la lista de ingredientes:

Hojas de albaca con menta

1 limón cortado en medias lunas

1 ½ onza de jarabe de coco

2 onzas de pisco acholado

1 onzas de zumo de lima

Completar con espumante

Hielo

Comienza por enfriar el vaso que vas a utilizar. A continuación, añade hojas de hierbabuena, jarabe de coco y gajos de limón cortados en forma de medias lunas. Usa un mortero de bar para triturar suavemente estos ingredientes, permitiendo que se mezclen bien. Luego, incorpora poco a poco el zumo de lima, y finalmente completa la preparación con el espumante.

Bebidas fáciles y espeluznantes para Halloween. Foto: difusión

Sangre de Vampiro

Revisa la lista de ingredientes:

60 ml de jugo de arándano rojo (cranberry)

30 ml de jugo de naranja

30 ml de vodka (opcional, puede omitirse para versión sin alcohol)

1 chorrito de limón

Hielo al gusto

Azúcar roja o negra para decorar el borde del vaso

Gomitas o dulces temáticos (opcional)

Decora el borde del vaso pasándolo por limón y luego por azúcar teñida (puede ser roja o negra para el toque espeluznante). En una coctelera o vaso grande, mezcla el jugo de arándano, el de naranja, el chorrito de limón y el vodka (si decides usarlo). Agrega hielo, agita bien y sirve frío. Para el toque final, decora con una gomita de vampiro, ojo de dulce o una pajita temática.

Bruja Verde

50 ml de jugo de piña

50 ml de gaseosa de limón (tipo Sprite)

30 ml de licor de menta (puedes usar jarabe de menta sin alcohol)

Hielo al gusto

Rodaja de limón o gomita verde para decorar

En un vaso alto con hielo, vierte primero el jugo de piña, luego agrega el licor o jarabe de menta y completa con la gaseosa de limón. Remueve suavemente para mezclar los sabores y observa cómo se forma un tono verde brillante, ideal para una pócima de bruja. Decora con una rodaja de limón o una gomita espeluznante y sirve bien frío.