Gastronomía

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

No necesitas ser un experto en cocteles. Estas recetas son fáciles de seguir y harán que tu celebración por Halloween sea memorable.

Tragos con estilo tenebroso. Cócteles para una noche de miedo.
La noche de Halloween no solo es para disfraces y dulces. También es la excusa perfecta para experimentar en la cocina y preparar cócteles que sorprendan tanto por su sabor como por su presentación. Ya sea que estés organizando una reunión entre amigos o simplemente quieras disfrutar algo diferente en casa, estos cócteles son fáciles de preparar y están cargados de estilo.

Los cócteles varían por sus colores intensos y sus decoraciones tenebrosas. Cada trago tiene su toque especial que lo hace ideal para la ocasión. En esta guía te enseñaremos a preparar tres cócteles inspirados en Halloween.

PUEDES VER: Recetas de Halloween: cinco ideas creativas para armar una mesa temática

Calavera Coqueta

Revisa la lista de ingredientes:

  • Hojas de albaca con menta
  • 1 limón cortado en medias lunas
  • 1 ½ onza de jarabe de coco
  • 2 onzas de pisco acholado
  • 1 onzas de zumo de lima
  • Completar con espumante
  • Hielo

Comienza por enfriar el vaso que vas a utilizar. A continuación, añade hojas de hierbabuena, jarabe de coco y gajos de limón cortados en forma de medias lunas. Usa un mortero de bar para triturar suavemente estos ingredientes, permitiendo que se mezclen bien. Luego, incorpora poco a poco el zumo de lima, y finalmente completa la preparación con el espumante.

Bebidas fáciles y espeluznantes para Halloween. Foto: difusión

Bebidas fáciles y espeluznantes para Halloween. Foto: difusión

Sangre de Vampiro

Revisa la lista de ingredientes:

  • 60 ml de jugo de arándano rojo (cranberry)
  • 30 ml de jugo de naranja
  • 30 ml de vodka (opcional, puede omitirse para versión sin alcohol)
  • 1 chorrito de limón
  • Hielo al gusto
  • Azúcar roja o negra para decorar el borde del vaso
  • Gomitas o dulces temáticos (opcional)

Decora el borde del vaso pasándolo por limón y luego por azúcar teñida (puede ser roja o negra para el toque espeluznante). En una coctelera o vaso grande, mezcla el jugo de arándano, el de naranja, el chorrito de limón y el vodka (si decides usarlo). Agrega hielo, agita bien y sirve frío. Para el toque final, decora con una gomita de vampiro, ojo de dulce o una pajita temática.

Bruja Verde

  • 50 ml de jugo de piña
  • 50 ml de gaseosa de limón (tipo Sprite)
  • 30 ml de licor de menta (puedes usar jarabe de menta sin alcohol)
  • Hielo al gusto
  • Rodaja de limón o gomita verde para decorar

En un vaso alto con hielo, vierte primero el jugo de piña, luego agrega el licor o jarabe de menta y completa con la gaseosa de limón. Remueve suavemente para mezclar los sabores y observa cómo se forma un tono verde brillante, ideal para una pócima de bruja. Decora con una rodaja de limón o una gomita espeluznante y sirve bien frío.

