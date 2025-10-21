Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween
No necesitas ser un experto en cocteles. Estas recetas son fáciles de seguir y harán que tu celebración por Halloween sea memorable.
La noche de Halloween no solo es para disfraces y dulces. También es la excusa perfecta para experimentar en la cocina y preparar cócteles que sorprendan tanto por su sabor como por su presentación. Ya sea que estés organizando una reunión entre amigos o simplemente quieras disfrutar algo diferente en casa, estos cócteles son fáciles de preparar y están cargados de estilo.
Los cócteles varían por sus colores intensos y sus decoraciones tenebrosas. Cada trago tiene su toque especial que lo hace ideal para la ocasión. En esta guía te enseñaremos a preparar tres cócteles inspirados en Halloween.
Calavera Coqueta
Revisa la lista de ingredientes:
- Hojas de albaca con menta
- 1 limón cortado en medias lunas
- 1 ½ onza de jarabe de coco
- 2 onzas de pisco acholado
- 1 onzas de zumo de lima
- Completar con espumante
- Hielo
Comienza por enfriar el vaso que vas a utilizar. A continuación, añade hojas de hierbabuena, jarabe de coco y gajos de limón cortados en forma de medias lunas. Usa un mortero de bar para triturar suavemente estos ingredientes, permitiendo que se mezclen bien. Luego, incorpora poco a poco el zumo de lima, y finalmente completa la preparación con el espumante.
Bebidas fáciles y espeluznantes para Halloween. Foto: difusión
Sangre de Vampiro
Revisa la lista de ingredientes:
- 60 ml de jugo de arándano rojo (cranberry)
- 30 ml de jugo de naranja
- 30 ml de vodka (opcional, puede omitirse para versión sin alcohol)
- 1 chorrito de limón
- Hielo al gusto
- Azúcar roja o negra para decorar el borde del vaso
- Gomitas o dulces temáticos (opcional)
Decora el borde del vaso pasándolo por limón y luego por azúcar teñida (puede ser roja o negra para el toque espeluznante). En una coctelera o vaso grande, mezcla el jugo de arándano, el de naranja, el chorrito de limón y el vodka (si decides usarlo). Agrega hielo, agita bien y sirve frío. Para el toque final, decora con una gomita de vampiro, ojo de dulce o una pajita temática.
Bruja Verde
- 50 ml de jugo de piña
- 50 ml de gaseosa de limón (tipo Sprite)
- 30 ml de licor de menta (puedes usar jarabe de menta sin alcohol)
- Hielo al gusto
- Rodaja de limón o gomita verde para decorar
En un vaso alto con hielo, vierte primero el jugo de piña, luego agrega el licor o jarabe de menta y completa con la gaseosa de limón. Remueve suavemente para mezclar los sabores y observa cómo se forma un tono verde brillante, ideal para una pócima de bruja. Decora con una rodaja de limón o una gomita espeluznante y sirve bien frío.