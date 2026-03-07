Cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026: clasificados, partidos confirmados y cuándo empieza la fase final

Los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley tendrán lugar entre el sábado 14 y el domingo 15 de marzo. Foto: composición LR/Universitario/Liga Peruana de Vóley/Alianza Lima

Los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley tendrán lugar entre el sábado 14 y el domingo 15 de marzo. Foto: composición LR/Universitario/Liga Peruana de Vóley/Alianza Lima

La última fecha de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley definió qué clubes seguirán en competencia por el título nacional. Alianza Lima, San Martín, Universitario de Deportes y el sorpresivo Géminis de Natalia Málaga son algunos de los equipos que disputarán los cuartos de final.

A falta de conocer al último clasificado, que se definirá entre Rebaza Acosta y Deportivo Soan, ya tenemos algunos partidos confirmados en la ronda final.

Clasificados a cuartos de final de la Liga de Vóley

Alianza Lima San Martín Universitario de Deportes Atlético Atenea Deportivo Géminis Regatas Lima Circolo Sportivo Deportivo Soan o Rebaza Acosta.

Partidos de cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley

De acuerdo al formato de la competición, las llaves se conformarán según la ubicación de cada equipo en la tabla de posiciones: 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5.

En esta instancia se disputarán series de tres partidos; es decir, el que logre dos triunfos avanzará a semifinales. Por ahora, estos serán los cruces.

Alianza Lima vs Deportivo Soan/Rebaza Acosta

San Martín vs Circolo Sportivo

Universitario vs Regatas Lima

Atlético Atenea vs Deportivo Géminis.

Tabla de la Liga Peruana de Vóley 2026

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley a falta de dos partidos para cerrar la jornada 9 de la segunda fase.

# EQUIPO PJ PG PP SETS PUNTOS 1. Alianza Lima 19 17 2 52:17 49 2. San Martín 20 16 4 54:23 49 3. Universitario 20 15 5 49:23 44 4. Atlético Atenea 20 11 9 44:36 35 5. Géminis 19 11 8 38:31 31 6. Regatas Lima 20 11 9 42:36 30 7. Circolo Sportivo Italiano 20 10 10 37:41 29 8. Deportivo Soan 19 5 14 28:45 18 9. Rebaza Acosta 19 5 14 26:48 15 10. Olva Latino 20 5 15 24:52 15

¿Cuándo empiezan los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley?

La Liga Peruana de Vóley seguirá con su desarrollo habitual. Los cuartos de final se jugarán entre el sábado 14 y el domingo 15 de marzo.

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley HOY?

La transmisión de todos los partidos en esta Liga Peruana de Vóley está a cargo de Latina (canal 2) en TV por señal abierta. Por internet, se podrá ver a través de la web y app de esta casa televisora, pero también en el sitio oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y en el fan page de la Liga Peruana de Vóley Betsson por Facebook.