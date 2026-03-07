HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026: clasificados, partidos confirmados y cuándo empieza la fase final

Universitario afrontará una dura serie en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley, mientras que Alianza Lima espera por su rival. Revisa cómo van los cruces de la etapa final.

Los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley tendrán lugar entre el sábado 14 y el domingo 15 de marzo. Foto: composición LR/Universitario/Liga Peruana de Vóley/Alianza Lima
Los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley tendrán lugar entre el sábado 14 y el domingo 15 de marzo. Foto: composición LR/Universitario/Liga Peruana de Vóley/Alianza Lima

La última fecha de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley definió qué clubes seguirán en competencia por el título nacional. Alianza Lima, San Martín, Universitario de Deportes y el sorpresivo Géminis de Natalia Málaga son algunos de los equipos que disputarán los cuartos de final.

A falta de conocer al último clasificado, que se definirá entre Rebaza Acosta y Deportivo Soan, ya tenemos algunos partidos confirmados en la ronda final.

PUEDES VER: Cristiano Da Silva denuncia acto de racismo en partido de Sporting Cristal: esperó a jugador de Alianza Atlético para confrontarlo

Clasificados a cuartos de final de la Liga de Vóley

  1. Alianza Lima
  2. San Martín
  3. Universitario de Deportes
  4. Atlético Atenea
  5. Deportivo Géminis
  6. Regatas Lima
  7. Circolo Sportivo
  8. Deportivo Soan o Rebaza Acosta.

Partidos de cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley

De acuerdo al formato de la competición, las llaves se conformarán según la ubicación de cada equipo en la tabla de posiciones: 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5.

En esta instancia se disputarán series de tres partidos; es decir, el que logre dos triunfos avanzará a semifinales. Por ahora, estos serán los cruces.

  • Alianza Lima vs Deportivo Soan/Rebaza Acosta
  • San Martín vs Circolo Sportivo
  • Universitario vs Regatas Lima
  • Atlético Atenea vs Deportivo Géminis.

PUEDES VER: DT de Pedro Gallese en Deportivo Cali renunció tras malos resultados: "No soy el peor, pero tampoco el mejor"

Tabla de la Liga Peruana de Vóley 2026

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley a falta de dos partidos para cerrar la jornada 9 de la segunda fase.

#EQUIPOPJPGPPSETSPUNTOS
1.Alianza Lima1917252:1749
2.San Martín2016454:2349
3.Universitario2015549:2344
4.Atlético Atenea2011944:3635
5.Géminis1911838:3131
6.Regatas Lima2011942:3630
7.Circolo Sportivo Italiano20101037:4129
8.Deportivo Soan1951428:4518
9.Rebaza Acosta1951426:4815
10.Olva Latino2051524:5215

¿Cuándo empiezan los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley?

La Liga Peruana de Vóley seguirá con su desarrollo habitual. Los cuartos de final se jugarán entre el sábado 14 y el domingo 15 de marzo.

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley HOY?

La transmisión de todos los partidos en esta Liga Peruana de Vóley está a cargo de Latina (canal 2) en TV por señal abierta. Por internet, se podrá ver a través de la web y app de esta casa televisora, pero también en el sitio oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y en el fan page de la Liga Peruana de Vóley Betsson por Facebook.

DT de Pedro Gallese en Deportivo Cali renunció tras malos resultados: "No soy el peor, pero tampoco el mejor"

DT de Pedro Gallese en Deportivo Cali renunció tras malos resultados: "No soy el peor, pero tampoco el mejor"

LEER MÁS
San Martín se queda con el segundo lugar: venció 3-0 a Universitario en la última fecha de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

San Martín se queda con el segundo lugar: venció 3-0 a Universitario en la última fecha de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Cancha del Estadio Nacional luce en malas condiciones previo a evento religioso de 2 días

Cancha del Estadio Nacional luce en malas condiciones previo a evento religioso de 2 días

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

