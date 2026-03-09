HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Crisis de gas: ¿hasta cuándo no habrá combustible?| Epicentro Electoral - Réplica

Deportes

Bryan Reyna volvería al Perú para jugar por Universitario: llegaría a préstamo desde Belgrano

Tras perder continuidad en el equipo argentino, el extremo está muy cerca de reforzar a la 'U' para esta temporada. Su último equipo en la Liga 1 había sido Alianza Lima.

Bryan Reyna aún no ha jugado un partido oficial en este 2026. Foto: composición de LR/Belgrano
Bryan Reyna aún no ha jugado un partido oficial en este 2026. Foto: composición de LR/Belgrano

A pocos días para que cierre el libro de pases de la Liga 1 2026, Universitario estaría cerca de incorporar a Bryan Reyna como su más reciente fichaje. El extremo peruano, cuyo pase pertenece al Belgrano de Córdoba en un porcentaje mayoritario (80%), volvería al Perú tras más de dos años desde su salida de Alianza Lima rumbo al fútbol argentino.

Aunque desde Argentina ya dan por hecha la operación, el periodista Gustavo Peralta informó que la negociación aún no se ha concretado, pues el elenco cordobés busca un préstamo con cargo. Además, sostuvo que Sporting Cristal también estaría interesado en fichar al 'Picante'.

PUEDES VER: Javier Rabanal responde a la hinchada por el estilo de juego de Universitario: 'Quieren que ataquemos siempre'

lr.pe

¿Qué pasó con Bryan Reyna?

En lo que va del año, Reyna no ha jugado un solo partido oficial debido a que fue apartado del plantel del Pirata. Aunque en la temporada 2024 llegó a gozar de cierta regularidad al disputar 35 encuentros (a nivel local e internacional), en los que anotó 5 goles y dio 6 asistencias, para el 2025 sus números cayeron drásticamente: jugó solo 20 cotejos, apenas completó los 90 minutos dos veces y no marcó ni asistió.

Pese a todo, con la selección peruana tuvo algo de continuidad. El año pasado, fue convocado a cuatro fechas de las eliminatorias, jugó tres y brindó una asistencia. Además, estuvo presente en los dos amistosos contra Chile, aunque en ambos fue suplente.

PUEDES VER: Franco Velazco sobre lesión de Sekou Gassama: 'Después de la fecha FIFA deberíamos tenerlo al 100%'

lr.pe

¿Cuánto vale el pase de Bryan Reyna?

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado actual de Bryan Reyna es de un millón de euros. En su pico máximo, entre septiembre del 2024 y junio del 2025, el jugador llegó a estar cotizado en 2,5 millones.

Notas relacionadas
Javier Rabanal responde a la hinchada por el estilo de juego de Universitario: "Quieren que ataquemos siempre"

Javier Rabanal responde a la hinchada por el estilo de juego de Universitario: "Quieren que ataquemos siempre"

LEER MÁS
Franco Velazco sobre lesión de Sekou Gassama: "Después de la fecha FIFA deberíamos tenerlo al 100%"

Franco Velazco sobre lesión de Sekou Gassama: "Después de la fecha FIFA deberíamos tenerlo al 100%"

LEER MÁS
Álvaro Barco reacciona indignado tras pregunta sobre salida de Javier Rabanal de Universitario: "Fuera de contexto"

Álvaro Barco reacciona indignado tras pregunta sobre salida de Javier Rabanal de Universitario: "Fuera de contexto"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima vs Melgar vía L1 Max HOY EN VIVO por la Liga 1 2026: alineaciones confirmadas

Alianza Lima vs Melgar vía L1 Max HOY EN VIVO por la Liga 1 2026: alineaciones confirmadas

LEER MÁS
Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores

Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores

LEER MÁS
Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido del repechaje al Mundial 2026

Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido del repechaje al Mundial 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bryan Reyna volvería al Perú para jugar por Universitario: llegaría a préstamo desde Belgrano

Este país de América Latina rompe récord histórico en la producción de petróleo en medio de crisis energética por guerra entre EE.UU. e Irán

Científicos españoles crean un sistema que genera energía solo con agua de mar y es resistente a las duras condiciones del océano

Deportes

Cienciano derrotó 3-1 a Sport Boys por el Torneo Apertura 2026: Alejandro Hohberg fue la figura del 'Papá

Alianza Lima vs Melgar vía L1 Max HOY EN VIVO por la Liga 1 2026: alineaciones confirmadas

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones, resultados y partidos de hoy por la fecha 6 del Torneo Apertura

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ministro de Energía y Minas: “Es la crisis energética más grave de los últimos 20 años”

Fuerza Popular y Avanza País se aprovechan de crisis energética para condicionar al Gobierno con el voto de confianza

Jusdem denuncia ante la CIDH: "El retorno de jueces y fiscales investigados es un riesgo para el sistema de justicia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025