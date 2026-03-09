Bryan Reyna volvería al Perú para jugar por Universitario: llegaría a préstamo desde Belgrano

A pocos días para que cierre el libro de pases de la Liga 1 2026, Universitario estaría cerca de incorporar a Bryan Reyna como su más reciente fichaje. El extremo peruano, cuyo pase pertenece al Belgrano de Córdoba en un porcentaje mayoritario (80%), volvería al Perú tras más de dos años desde su salida de Alianza Lima rumbo al fútbol argentino.

Aunque desde Argentina ya dan por hecha la operación, el periodista Gustavo Peralta informó que la negociación aún no se ha concretado, pues el elenco cordobés busca un préstamo con cargo. Además, sostuvo que Sporting Cristal también estaría interesado en fichar al 'Picante'.

¿Qué pasó con Bryan Reyna?

En lo que va del año, Reyna no ha jugado un solo partido oficial debido a que fue apartado del plantel del Pirata. Aunque en la temporada 2024 llegó a gozar de cierta regularidad al disputar 35 encuentros (a nivel local e internacional), en los que anotó 5 goles y dio 6 asistencias, para el 2025 sus números cayeron drásticamente: jugó solo 20 cotejos, apenas completó los 90 minutos dos veces y no marcó ni asistió.

Pese a todo, con la selección peruana tuvo algo de continuidad. El año pasado, fue convocado a cuatro fechas de las eliminatorias, jugó tres y brindó una asistencia. Además, estuvo presente en los dos amistosos contra Chile, aunque en ambos fue suplente.

¿Cuánto vale el pase de Bryan Reyna?

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado actual de Bryan Reyna es de un millón de euros. En su pico máximo, entre septiembre del 2024 y junio del 2025, el jugador llegó a estar cotizado en 2,5 millones.