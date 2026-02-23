Alianza Lima y UTC de Cajamarca disputarán el duelo más atractivo de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los blanquiazules visitarán al equipo de Carlos Bustos en un partido que definirá al punto del campeonato, pues ambos equipos se encuentran igualados en la cima con 10 unidades.

A pesar de la expectativa presente por ver al técnico del 'Gavilán del Norte' enfrentarse a su exequipo, esto no será posible debido a que sufrió un sorpresiva expulsión al finalizar el duelo contra ADT en Tarma.

¿Por qué Carlos Bustos no dirigirá ante Alianza Lima?

De acuerdo a Alberto Arzubialde, asistente técnico de UTC, el juez principal expulsó a Carlos Bustos por un supuesto empujón. "En ningún momento Carlos empujó al árbitro; estaba a su costado y tranquilo. El árbitro empezó a decir que lo habían empujado. El comisario le indicó que no lo había hecho, así que me pareció una expulsión injusta", manifestó en conferencia de prensa.

Por su parte, el entrenador argentino brindó sus descargos sobre este episodio y lamentó no poder estar en el banquillo para el duelo contra Alianza Lima por la punta del Torneo Apertura.

"Después de terminar el partido me expulsaron, una situación que el cuarto árbitro manejó algo que no fue verdad. Lo voy a tener que ver de afuera. Me hubiera encantado estar en la cancha porque es un partido importante y venimos haciendo la cosas bien", sostuvo en diálogo con el programa 'Modo Fútbol'.

Por otra parte, el experimentado estratega de 59 años indicó que el partido será uno de los más atractivos de al jornada. Además. se refirió a los cuestionamientos en torno al equipo comandado por Pablo Guede.

"Siempre es lindo jugar este tipo de partidos, me tocó hacerlo la temporada pasada en Matute con Garcilaso. Siempre es importante jugar estos partidos porque nos permite medirnos contra uno de los mejores planteles. Hoy estamos enfocados en UTC, pero, sin duda, así como está la tabla de posiciones en el inicio del torneo, va a ser un partido muy atractivo", mencionó.

"Estamos en el comienzo del torneo. Las dudas que hay en Alianza, seguramente, tienen que ver con el resultado internacional. En el torneo local van a ser protagonistas hasta el final y sus números son buenos en el arranque", enfatizó sobre los victorianos.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs UTC?

El partido Alianza Lima - UTC se jugará este sábado 28 de febrero en el Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca). El compromiso empezará desde la 1.15 p. m.