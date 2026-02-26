Alianza Lima se alista para enfrentar a UTC, en el Estadio Héroes de San Ramón, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El popular club de La Victoria comparte la cima en la tabla de posiciones con el cuadro cajarmaquino, aunque los hinchas no olvidan el rotundo fracaso en Copa Libertadores. Los aliancistas quedaron eliminados en primera fase ante el debutante 2 de Mayo. Por este motivo, Pablo Guede rompió su silencio y lanzó picante comparación.

No es un secreto que la plantilla 'blanquiazul' sea la más cara del campeonato e incluso superaba a 2 de Mayo en el presupuesto. Justamente, Federico Girotti es uno de los fichajes más caros en la historia del fútbol peruano. La experiencia y el dinero lo ponían como candidato para clasificar.

¿Que dijo Pablo Guede sobre Manchester City y Alianza Lima?

Pablo Guede sorprendió a los hinchas al poner como ejemplo al Manchester City, tras ser consultado por la eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo. "Sobre inversiones de Advíncula y demás, en ese caso el Manchester City tendría que salir campeón de todo. Y el fútbol es el único deporte en el mundo que no importa en lo que tú inviertas que no te asegura ganar. Es un mazazo, sí. Esto es fútbol. Por supuesto que nadie quería quedar eliminado en la primera fase de Copa Libertadores, y la autocrítica en mi casa siempre está", reveló Pablo Guede.

¿En qué canal ver Alianza Lima contra UTC?

La transmisión por TV de este compromiso, al igual que el de todos los los partidos de la Liga 1 2026, está a cargo del canal L1 Max, disponible en los principales operadores de TV por cable (Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, etc).

¿Cómo llega Alianza Lima contra UTC?

El equipo blanquiazul llega a este partido tras vencer por la mínima a Sport Boys en Matute. Para este partido, Pablo Guede optaría por poner desde el arranque a Luis Ramos en reemplazo de Paolo Guerrero, quien no estaría óptimo para iniciar las acciones. En cuanto a las bajas del plantel, los futbolistas Guillermo Viscarra, Jesús Castillo y Jean Pierre Archimbaud siguen recuperándose y todavía no serán considerados para este encuentro.