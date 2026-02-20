Alianza Lima quedó listo para un duelo clave ante Sport Boys, en el Estadio Alejandro Villanueva, por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El excampeón de la Liga 1 necesita ganar para calmar la fuerte marea y asegurar la continuidad de Pablo Guede. El entrenador argentino sigue en el ojo de la tormenta por sus extraños cambios en la cancha y malos resultados. Por este motivo, Paolo Guerrero respaldó al DT y pidió paciencia a la hinchada.

No es un secreto que la alineación titular sigue dejando dudas e incluso Guede todavía consolida la idea de juego. La directiva, presionada por los hinchas, cuestiona el trabajo del estratega e incluso el cotejo contra Sport Boys podría ser un ultimátum o la última bala en zona técnica.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Pablo Guede en Alianza Lima?

El capitán aliancista sigue confiando en Pablo Guede y en el proyecto pese a los cuestionamientos. "Es un gran entrenador. Es intenso, siempre está pendiente de cada detalle. Pero hay que tomar en cuenta que es un proceso nuevo. El año pasado estuvimos con 'Pipo' y el profesor solo tiene dos o tres meses en el club, así que nosotros venimos tratando de captar su idea de juego", reveló Paolo Guerrero previo al crucial compromiso.

Asimismo, no pudo eludir la preguntas sobre el fracaso en Copa Libertadores. "Asumimos la responsabilidad de todo, junto con el profesor, y vamos a hacer todo lo posible para poder celebrar a fin de año como quiere todo aliancista", sentenció Paolo Guerrero.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Sport Boys?

La transmisión del Alianza Lima vs Sport Boys por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV, Movistar TV y Best Cable, además de servicios de internet como WIN, MiFibra, Wow, entre otros.

Alineaciones Alianza Lima vs Sport Boys: probables formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima y Sport Boys para el duelo de hoy.