HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Madre denuncia albergue de Jáuregui: no ve a su hija hace más de un año | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Deportes

Paolo Guerrero respalda a Pablo Guede pese a las críticas previo al Alianza Lima contra Sport Boys: "Es intenso, pero un gran DT"

El capitán aliancista defiende al entrenador argentino de los constantes cuestionamientos y pide paciencia a los hinchas por los malos resultados en la temporada.

Paolo Guerrero sigue confiando en Pablo Guede pese a los resultados. Foto: Lr/ESPN
Paolo Guerrero sigue confiando en Pablo Guede pese a los resultados. Foto: Lr/ESPN

Alianza Lima quedó listo para un duelo clave ante Sport Boys, en el Estadio Alejandro Villanueva, por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El excampeón de la Liga 1 necesita ganar para calmar la fuerte marea y asegurar la continuidad de Pablo Guede. El entrenador argentino sigue en el ojo de la tormenta por sus extraños cambios en la cancha y malos resultados. Por este motivo, Paolo Guerrero respaldó al DT y pidió paciencia a la hinchada.

No es un secreto que la alineación titular sigue dejando dudas e incluso Guede todavía consolida la idea de juego. La directiva, presionada por los hinchas, cuestiona el trabajo del estratega e incluso el cotejo contra Sport Boys podría ser un ultimátum o la última bala en zona técnica.

PUEDES VER: Ignacio Buse vs Matteo Berrettini: hora y canal de TV para ver al tenista peruano en los cuartos de final del Río Open 2026

lr.pe

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Pablo Guede en Alianza Lima?

El capitán aliancista sigue confiando en Pablo Guede y en el proyecto pese a los cuestionamientos. "Es un gran entrenador. Es intenso, siempre está pendiente de cada detalle. Pero hay que tomar en cuenta que es un proceso nuevo. El año pasado estuvimos con 'Pipo' y el profesor solo tiene dos o tres meses en el club, así que nosotros venimos tratando de captar su idea de juego", reveló Paolo Guerrero previo al crucial compromiso.

Asimismo, no pudo eludir la preguntas sobre el fracaso en Copa Libertadores. "Asumimos la responsabilidad de todo, junto con el profesor, y vamos a hacer todo lo posible para poder celebrar a fin de año como quiere todo aliancista", sentenció Paolo Guerrero.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Regatas vs Sesi SP de Brasil EN VIVO HOY por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

lr.pe

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Sport Boys?

La transmisión del Alianza Lima vs Sport Boys por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV, Movistar TV y Best Cable, además de servicios de internet como WIN, MiFibra, Wow, entre otros.

PUEDES VER: Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

lr.pe

Alineaciones Alianza Lima vs Sport Boys: probables formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima y Sport Boys para el duelo de hoy.

  • Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Alan Cantero, Eryc Castillo, Jairo Vélez; Luis Ramos y Paolo Guerrero.
  • Sport Boys: Diego Melián; Oslimg Mora, Hansell Riojas, Gustavo Dulanto, Sebastián Aranda; Federico Illanes, Hernán Da Campo, Juan Torres, Jostin Alarcón; Luis Urruti y Luciano Nequecaur.
Notas relacionadas
¿En qué canal ver Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026?

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026?

LEER MÁS
Alianza Lima femenino goleó 4-1 a la U. Católica de Chile en amistoso de pretemporada 2026

Alianza Lima femenino goleó 4-1 a la U. Católica de Chile en amistoso de pretemporada 2026

LEER MÁS
Tabla del Sudamericano de Vóley 2026: posiciones de los clubes y partidos de hoy por la fecha 3

Tabla del Sudamericano de Vóley 2026: posiciones de los clubes y partidos de hoy por la fecha 3

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Julinho sorprende al asegurar que un empate ante Universitario sería buen resultado para Sporting Cristal: "Hay que ser realistas"

Julinho sorprende al asegurar que un empate ante Universitario sería buen resultado para Sporting Cristal: "Hay que ser realistas"

LEER MÁS
Alianza Lima clasificó a semifinales del Sudamericano de Clubes: venció 3-1 a la Universidad San Martín

Alianza Lima clasificó a semifinales del Sudamericano de Clubes: venció 3-1 a la Universidad San Martín

LEER MÁS
¿A qué hora juega Regatas vs Sesi SP de Brasil EN VIVO HOY por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

¿A qué hora juega Regatas vs Sesi SP de Brasil EN VIVO HOY por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi congela cuentas de dos inmobiliarias por presuntas irregularidades en venta de terrenos: multas podrían llegar a los S/2 millones

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026?

Cronograma de pagos febrero 2026 para sector publico: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar vía Banco de la Nación

Deportes

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026?

Ignacio Buse vs Matteo Berrettini: hora y canal de TV para ver al tenista peruano en los cuartos de final del Río Open 2026

Nolberto Solano asegura que terminó el ciclo de Paolo Guerrero y Christian Cueva en la selección peruana: "Por algo juega en Juan Pablo II"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Pedro Castillo pide formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

Pataz: Fuerzas Armadas niegan responsabilidad en heridos tras enfrentamientos por traslado de dos cadáveres

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025