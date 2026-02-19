Partidos de hoy, viernes 20 de febrero: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 20 de febrero del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1 y Liga Profesional Argentina) por las señales de canales como L1 Max, ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Alianza Lima y Sport Boys serán los encargados de abrir la cuarta jornada del Torneo Apertura. Por otra parte, se disputará la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley, que permitirá conocer a los semifinalistas.

Partidos de HOY de la Liga 1

Alianza Lima vs Sport Boys

Hora: 8.00 p. m.

Canal: L1 Max

¿Quiénes juegan HOY por el Sudamericano de Clubes de Vóley?

Boston College vs Olympic

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Latina (weby app)

Sesi SP vs Regatas Lima

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Latina TV

San Martín vs Banco República

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Latina (web y app)

Liga Profesional Argentina: partidos de hoy