Cierran vía expresa Línea Amarilla por rescate en río Rímac
FC Cajamarca vs Melgar EN VIVO por Liga 1: hora y dónde ver el partido por la cuarta fecha del Torneo Apertura

El local, liderado por Hernán Barcos, busca recuperar su senda tras una derrota 2-0 ante Sport Huancayo. En cambio, Melgar llega motivado luego de golear en la fecha anterior a su rival de turno.

FC Cajamarca va por los 3 puntos ante Melgar por Torneo Apertura. Foto: Betsabeth De Los Santos
FC Cajamarca va por los 3 puntos ante Melgar por Torneo Apertura. Foto: Betsabeth De Los Santos

FC Cajamarca se enfrenta a Melgar, en el estadio Héroes de San Ramón, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El cuadro cajamarquino liderado por Hernán Barcos tendrán un complicado reto, desde la 1:00 pm, por L1 MAX. Los hinchas que no puedan asistir al estadio también pueden seguir el partido por La República Deportes.

El conjunto local se prepara para retomar el camino del triunfo, tras sufrir una derrota de 2-0 frente a Sport Huancayo. Por otro lado, Melgar llega con un impulso renovado, luego de haber logrado una contundente victoria de 4-0 sobre CD Moquegua.

lr.pe

¿A qué hora juega FC Cajamarca vs Melgar FC por la Liga 1?

El esperado partido por los cajamarquinos y arequipeños arranca a la 1:00 pm y promete varios goles. La República Deportes te juega los horarios confirmados para que no te pierdes este cotejo desde diferentes zonas del mundo.

  • Perú: 1:00 pm
  • Colombia: 1:00 pm
  • Ecuador. 1:00 pm
  • Argentina: 3:00 pm
  • Brasil: 3:00 pm
  • Chile: 3:00 pm

lr.pe

¿Dónde ver FC Cajamarca vs Melgar FC por Liga 1?

El importante partido que tendrá FC Cajamarca ante Melgar, en el Héroes de San Ramón, podrás disfrutarlo por la señal de L1 Max (canal 711 de Movistar) y la plataforma streaming L1 Play. Asimismo, La República Deportes te llevará todas las incidencias del cotejo.

lr.pe

Posibles alineaciones de Cajamarca vs Melgar por Liga 1

  • FC Cajamarca: Mosquera; Lagos, Betancourt, Andrade, Rodríguez; Rodas, Meza, Orejuela, Almirón, Miguez; Rodríguez.
    DT: Carlos Silvestri
  • Melgar: Cabezudo; Ramos, Lazo, Orzán, Cabanillas; Salas, Tandazo, Guzmán, Erustes; Vidales, Cuesta. 
    DT: Juan Reynoso.

lr.pe

Últimos resultados de FC Cajamarca y Melgar en Torneo Apertura

FC Cajamarca

Sport Huancayo 2-0 FC Cajamarca
FC Cajamarca 1-1 Deportivo Garcilaso
Juan Pablo Segundo 3-3 FC Cajamarca

Melgar

Melgar 4-0 CD Moquegua
Sporting Cristal 1-2 Melgar
Melgar 2-0 Cienci

