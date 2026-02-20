Alianza Lima femenino goleó 4-1 a la U. Católica de Chile en amistoso de pretemporada 2026
Las bicampeonas del fútbol peruano se impusieron de visita ante las cruzadas en el inicio de su minigira por el país sureño. Su próximo rival será la U. de Chile.
- Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: horario y canal de TV del partido de hoy por el Torneo Apertura de Liga 1
- Partidos de hoy, viernes 20 de febrero: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo
Alianza Lima no quiere dejar nada al azar en su preparación para la nueva temporada de la Liga Femenina. El equipo blanquiazul, actual bicampeón peruano, sigue sumando ritmo de competencia con amistosos ante rivales internacionales y en esta ocasión su nueva 'víctima' fue la U. Católica de Chile, a la que acaba de golear 4-1 a domicilio.
Este viernes 20 de febrero, el equipo dirigido por José Letelier disputó el primero de los dos choque que tiene programados en el país sureño. En el estadio San Carlos de Apoquindo, conocido también como Claro Arena, las íntimas dejaron en claro su superioridad desde el arranque al conseguir con relativa facilidad el abultado marcador.
PUEDES VER: Fleischman revela la posible solución a la crisis deportiva de Alianza Lima: 'El vestuario debe tener el mensaje claro'
¿Qué pasó en el Alianza Lima vs U. Católica?
El primer tiempo del amistoso fue de absoluto dominio para Alianza, que apenas a los 18 minutos se puso en ventaja con un gol de la india Manisha Kalyan. Poco después, sobre los 21', Neidy Romero amplió la cuenta para su escuadra.
Los otros dos tantos llegaron en la agonía de la etapa inicial. A los 44', la colombiana Nisa Marquinez convirtió el 3-0, mientras que el 4-0 parcial fue obra de Alondra Vílchez a los 45'. Ya en el segundo tiempo llegó el descuento del cuadro local por intermedio de Bárbara Muñoz, a los 76'.
Manisha Kalyan anotó su primer gol con el club íntimo. Foto: Alianza Lima femenino
Este es el segundo juego de práctica para las bicampeonas en esta pretemporada 2026. El primero había sido la victoria por 3-1 sobre Liga de Quito en la Noche Blanquiazul, evento de presentación de su plantel.
PUEDES VER: Alianza Lima clasificó a semifinales del Sudamericano de Clubes: venció 3-1 a la Universidad San Martín
¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima femenino?
El próximo cotejo para Alianza Lima en el vecino país será frente al subcampeón local, U. de Chile, este domingo 22 de febrero. El duelo empezará a las 8.00 a. m. (hora peruana) en el Estadio Municipal Leonel Sánchez.