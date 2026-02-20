HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos
TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos     TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos     TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos     
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

¿Por qué fue elegido Balcázar como presidente? ft. Ruth Luque | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Alianza Lima femenino goleó 4-1 a la U. Católica de Chile en amistoso de pretemporada 2026

Las bicampeonas del fútbol peruano se impusieron de visita ante las cruzadas en el inicio de su minigira por el país sureño. Su próximo rival será la U. de Chile.

El equipo íntimo ya le había ganado a LDU en su Noche Blanquiazul. Foto: Alianza Lima femenino
El equipo íntimo ya le había ganado a LDU en su Noche Blanquiazul. Foto: Alianza Lima femenino

Alianza Lima no quiere dejar nada al azar en su preparación para la nueva temporada de la Liga Femenina. El equipo blanquiazul, actual bicampeón peruano, sigue sumando ritmo de competencia con amistosos ante rivales internacionales y en esta ocasión su nueva 'víctima' fue la U. Católica de Chile, a la que acaba de golear 4-1 a domicilio.

Este viernes 20 de febrero, el equipo dirigido por José Letelier disputó el primero de los dos choque que tiene programados en el país sureño. En el estadio San Carlos de Apoquindo, conocido también como Claro Arena, las íntimas dejaron en claro su superioridad desde el arranque al conseguir con relativa facilidad el abultado marcador.

PUEDES VER: Fleischman revela la posible solución a la crisis deportiva de Alianza Lima: 'El vestuario debe tener el mensaje claro'

lr.pe

¿Qué pasó en el Alianza Lima vs U. Católica?

El primer tiempo del amistoso fue de absoluto dominio para Alianza, que apenas a los 18 minutos se puso en ventaja con un gol de la india Manisha Kalyan. Poco después, sobre los 21', Neidy Romero amplió la cuenta para su escuadra.

Los otros dos tantos llegaron en la agonía de la etapa inicial. A los 44', la colombiana Nisa Marquinez convirtió el 3-0, mientras que el 4-0 parcial fue obra de Alondra Vílchez a los 45'. Ya en el segundo tiempo llegó el descuento del cuadro local por intermedio de Bárbara Muñoz, a los 76'.

Manisha Kalyan anotó su primer gol con el club íntimo. Foto: Alianza Lima femenino

Manisha Kalyan anotó su primer gol con el club íntimo. Foto: Alianza Lima femenino

Este es el segundo juego de práctica para las bicampeonas en esta pretemporada 2026. El primero había sido la victoria por 3-1 sobre Liga de Quito en la Noche Blanquiazul, evento de presentación de su plantel.

PUEDES VER: Alianza Lima clasificó a semifinales del Sudamericano de Clubes: venció 3-1 a la Universidad San Martín

lr.pe

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima femenino?

El próximo cotejo para Alianza Lima en el vecino país será frente al subcampeón local, U. de Chile, este domingo 22 de febrero. El duelo empezará a las 8.00 a. m. (hora peruana) en el Estadio Municipal Leonel Sánchez.

Notas relacionadas
Tabla del Sudamericano de Vóley 2026: posiciones de los clubes y partidos de hoy por la fecha 3

Tabla del Sudamericano de Vóley 2026: posiciones de los clubes y partidos de hoy por la fecha 3

LEER MÁS
Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: pronóstico del partido por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: pronóstico del partido por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

LEER MÁS
Eddie Fleischman revela la posible solución a la crisis deportiva de Alianza Lima: "El vestuario debe tener el mensaje claro"

Eddie Fleischman revela la posible solución a la crisis deportiva de Alianza Lima: "El vestuario debe tener el mensaje claro"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora juega Regatas vs Sesi SP de Brasil EN VIVO HOY por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

¿A qué hora juega Regatas vs Sesi SP de Brasil EN VIVO HOY por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

LEER MÁS
Eddie Fleischman revela la posible solución a la crisis deportiva de Alianza Lima: "El vestuario debe tener el mensaje claro"

Eddie Fleischman revela la posible solución a la crisis deportiva de Alianza Lima: "El vestuario debe tener el mensaje claro"

LEER MÁS
Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: pronóstico del partido por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: pronóstico del partido por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima femenino goleó 4-1 a la U. Católica de Chile en amistoso de pretemporada 2026

Precios en mercados HOY 20 de febrero: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Precio de combustibles HOY 20 de febrero: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Deportes

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: pronóstico del partido por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

Tabla del Sudamericano de Vóley 2026: posiciones de los clubes y partidos de hoy por la fecha 3

Delantero de Independiente del Valle destacó a Hernán Barcos y aseguró que fue como su padre: "Es gigante lo que representa en mí"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos y ordena su libertad inmediata

José María Balcázar es citado por inicio de juicio oral: si no se presenta será declarado reo contumaz

Solo un partido de los 38 en carrera propone recuperar Sunedu y eliminar leyes de la contrarreforma universitaria

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025