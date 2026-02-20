El equipo íntimo ya le había ganado a LDU en su Noche Blanquiazul. Foto: Alianza Lima femenino

El equipo íntimo ya le había ganado a LDU en su Noche Blanquiazul. Foto: Alianza Lima femenino

Alianza Lima no quiere dejar nada al azar en su preparación para la nueva temporada de la Liga Femenina. El equipo blanquiazul, actual bicampeón peruano, sigue sumando ritmo de competencia con amistosos ante rivales internacionales y en esta ocasión su nueva 'víctima' fue la U. Católica de Chile, a la que acaba de golear 4-1 a domicilio.

Este viernes 20 de febrero, el equipo dirigido por José Letelier disputó el primero de los dos choque que tiene programados en el país sureño. En el estadio San Carlos de Apoquindo, conocido también como Claro Arena, las íntimas dejaron en claro su superioridad desde el arranque al conseguir con relativa facilidad el abultado marcador.

¿Qué pasó en el Alianza Lima vs U. Católica?

El primer tiempo del amistoso fue de absoluto dominio para Alianza, que apenas a los 18 minutos se puso en ventaja con un gol de la india Manisha Kalyan. Poco después, sobre los 21', Neidy Romero amplió la cuenta para su escuadra.

Los otros dos tantos llegaron en la agonía de la etapa inicial. A los 44', la colombiana Nisa Marquinez convirtió el 3-0, mientras que el 4-0 parcial fue obra de Alondra Vílchez a los 45'. Ya en el segundo tiempo llegó el descuento del cuadro local por intermedio de Bárbara Muñoz, a los 76'.

Manisha Kalyan anotó su primer gol con el club íntimo. Foto: Alianza Lima femenino

Este es el segundo juego de práctica para las bicampeonas en esta pretemporada 2026. El primero había sido la victoria por 3-1 sobre Liga de Quito en la Noche Blanquiazul, evento de presentación de su plantel.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima femenino?

El próximo cotejo para Alianza Lima en el vecino país será frente al subcampeón local, U. de Chile, este domingo 22 de febrero. El duelo empezará a las 8.00 a. m. (hora peruana) en el Estadio Municipal Leonel Sánchez.