Balcázar: nuevo presidente del Perú y su postura a favor del matrimonio infantil | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Alineaciones Alianza Lima vs Sport Boys: el posible once de Pablo Guede para ganar en Matute por el Torneo Apertura 2026

Pablo Guede alista una alineación ofensiva para lograr la victoria ante Sport Boys y mantenerse en lo más alto de la tabla de la Liga 1 2026.

Alianza Lima y Sport Boys jugarán este viernes 20 de febrero desde las 8.00 p. m. Foto: composición LR
Alianza Lima y Sport Boys jugarán este viernes 20 de febrero desde las 8.00 p. m. Foto: composición LR

Alianza Lima disputará un partido de mucha importancia ante Sport Boys, rival que debe vencer si no quiere alejarse de los primeros lugares del campeonato. Para muchos, este duelo podría definir el futuro del técnico Pablo Guede al mando del equipo blanquiazul. Al frente tendrán al equipo chalaco, quien viene de lograr su primer triunfo oficial de la temporada ante Atlético Grau.

La buena noticia para el técnico argentino será el regreso de Esteban Pavez. El chileno ya estaría apto para el partido ante Sport Boys, luego de haberse recuperado tras la lesión que sufrió ante 2 de Mayo por Copa Libertadores. Por ello, el técnico tendría en mente ponerlo desde el inicio.

Posible alineación de Alianza Lima

La novedad en la alineación sería la inclusión de Esteban Pavez, quien habría superado su lesión. En el mediocampo, el chileno será el único pivote, teniendo a Cantero, Castillo y Vélez como volantes ofensivos. En la delantera, estarán presentes Luis Ramos y Paolo Guerrero, quien también se suma al ofensivo once de Pablo Guede.

  • Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Alan Cantero, Eryc Castillo, Jairo Vélez; Luis Ramos y Paolo Guerrero.

En cuanto a la 'Misilera', el entrenador Jaime De La Pava mandaría el siguiente once para enfrentar a los blanquiazules: Diego Melián; Oslimg Mora, Hansell Riojas, Gustavo Dulanto, Sebastián Aranda; Federico Illanes, Hernán Da Campo, Juan Torres, Jostin Alarcón; Luis Urruti y Luciano Nequecaur.

¿A qué hora juega Alianza Lima ante Sport Boys?

El duelo entre Alianza Lima y Sport Boys se juega este viernes 20 de febrero, en el estadio Alejandro Villanueva, desde las 8.00 p. m. (hora peruana). La transmisión por TV estará a cargo del canal L1 Max y vía streaming por su aplicativo.

Pronóstico de Alianza Lima ante Sport Boys

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre Sport Boys, considerando la localía de los blanquiazules.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,30), empate (5,25), gana Sport Boys (8,90)
  • Betano: gana Alianza Lima (1,37), empate (4,60), gana Sport Boys (12,50)
  • Bet365: gana Alianza Lima (1,33), empate (4,50), gana Sport Boys (9,00)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,34), empate (4,80), gana Sport Boys (8,40)
  • Coolbet: gana Alianza Lima (1,34), empate (4,50), gana Sport Boys (11,00)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,42), empate (4,75), gana Sport Boys (8,50)
Reimond Manco sorprende al confirmar que Alianza Lima pretende fichar a Ricardo Gareca: "Ya hubo un acercamiento"

Reimond Manco sorprende al confirmar que Alianza Lima pretende fichar a Ricardo Gareca: "Ya hubo un acercamiento"

¿A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Gustavo Álvarez sería una de las opciones para reemplazar a Pablo Guede tras posible salida de Alianza Lima: "Gusta a los Navarro"

Gustavo Álvarez sería una de las opciones para reemplazar a Pablo Guede tras posible salida de Alianza Lima: "Gusta a los Navarro"

