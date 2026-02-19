Gustavo Álvarez sería una de las opciones para reemplazar a Pablo Guede tras posible salida de Alianza Lima: "Gusta a los Navarro"
La dirigencia de Alianza Lima ya estaría pensando en el reemplazo de Pablo Guede, en caso no continúe como técnico del club blanquiazul.
Pablo Guede podría estar teniendo sus últimos días como entrenador de Alianza Lima. Tras los malos resultados del club blanquiazul, desde la dirigencia ya estarían pensando en el posible reemplazo del técnico para afrontar lo que queda de la temporada. Uno de los nombres que más agrada dentro del club es el del argentino Gustavo Álvarez. Los periodistas José Varela y Gustavo Peralta, dieron la información en el último programa de Linkeados.
Gustavo Peralta indicó que el ex técnico de la Universidad de Chile, es del gusto de Franco Navarro. Incluso, en su momento, tuvieron conversaciones con el representante del entrenador. "Gustavo Álvarez es un técnico que le gusta a los Navarro desde hace rato. Cuando estuvieron en Argentina buscando técnico, tengo entendido que hablaron con su representante. En ese momento, le dijeron que "gracias pero están viendo si la FPF quiere contar con ellos". Eso me enteré", mencionó el comunicador.
El periodista José Varela, fue quien dio a conocer el nombre de Gustavo Álvarez como una de las posibles opciones de la administración del club. "Hay un nombre que ha aparecido y no lo está manejando el área deportiva. Lo han tirado como una idea, no es que ya esté negociando. Es extranjero que dirigió en Perú. Hace poco tuvo un versus con Alianza Lima y está bien considerado en el mercado en estos momentos. El nombre que gusta es Gustavo Álvarez", indicó en Linkeados.
Si bien, muchas opciones suenan como un posible reemplazo, hasta el momento no hay ninguna propuesta oficial por parte de la directiva de Alianza Lima. Seguramente, esperarán lo que pueda suceder en el partido ante Sport Boys, para tomar una decisión en cuanto al futuro de la dirección técnica en el club blanquiazul.
¿Cuándo es el siguiente partido de Alianza Lima?
El siguiente duelo de Alianza Lima será este viernes 20 de febrero, ante Sport Boys por la fecha 4 de la Liga 1 2026. El escenario de este encuentro será el Estadio Alejandro Villanueva, donde hace de local el equipo blanquiazul.