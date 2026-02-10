Programación de la fecha 3 de la Liga 1 de Perú: fixture y tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

El tiempo pasa volando al igual que la Liga 1 2026. En un abrir y cerrar de ojos, estamos a puertas de la fecha 3 del Torneo Apertura y nos esperan seguramente partidos con muchas emociones. La jornada se iniciará en el Héroes de San Ramón con el duelo entre UTC y Cusco FC. El equipo de Carlos Bustos es la sensación en este arranque y buscarán seguir en los puestos de arriba.

Más tarde, Universitario recibirá en el Monumental a Cienciano, en un encuentro que promete ser electrizante. Al día siguiente, Sporting Cristal chocará contra Juan Pablo II en Chongoyape. El conjunto celeste quiere sumar su primer triunfo de la temporada. Posteriormente, Alianza Lima visitará a Alianza Atlético de Sullana con la intención de seguir por la senda de la victoria.

Partidos de Liga 1 2026: programación y resultados de la fecha 3

Viernes 13 de febrero

UTC vs Cusco FC

Hora: 3.00 p. m.

Universitario vs Cienciano

Hora: 8.30 p. m.

Sábado 14 de febrero

Deportivo Garcilaso vs ADT

Hora: 1.00 p. m.

Juan Pablo II vs Sporting Cristal

Hora: 3.15 p. m.

Sport Boys vs Atlético Grau

Hora: 5.30 p. m.

Alianza Atlético vs Alianza Lima

Hora: 8.00 p. m.

Domingo 15 de febrero

Sport Huancayo vs FC Cajamarca

Hora: 1.00 p. m.

Comerciantes Unidos vs Los Chankas

Hora: 3.15 p. m.

FBC Melgar vs CD Moquegua

Hora: 6.30 p. m.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Así va la tabla de la Liga 1 2026 tras el final de esta fecha 2 del Torneo Apertura. Solo un equipo no ha sumado punto alguno hasta el momento.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1 UTC 2 2 3 6 2 Melgar 2 2 3 6 3 Alianza Lima 2 2 2 6 4 Universitario 2 1 2 4 5 Los Chankas 2 1 1 4 6 Cienciano 2 1 3 3 7 Comerciantes Unidos 2 1 0 3 8 Alianza Atlético 2 1 0 3 9 ADT 2 1 -1 3 10 FC Cajamarca 2 0 0 2 11 Deportivo Garcilaso 2 0 0 2 12 Sporting Cristal 2 0 -1 1 13 Sport Boys 2 0 -1 1 14 Sport Huancayo 2 0 -1 1 15 Cusco FC 2 0 -1 1 16 Atlético Grau 2 0 -2 1 17 Juan Pablo II 2 0 -5 1 18 CD Moquegua 2 0 -2 0

¿Dónde ver la Liga 1 2026?

La Liga 1 2026 se emitirá en su totalidad a través de L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes en los torneos Apertura y Clausura. Sin embargo, Movistar también incluirá L1 Max en su programación, permitiendo que los aficionados vean los partidos sin costo adicional y sin pagos extra para quienes ya tengan contratado el servicio.