Sporting Cristal se presentó ante su gente con una importante victoria frente a la Universidad Católica de Ecuador en el marco de la tradicional Tarde Celeste 2026. Al finalizar el cotejo, el experimentado volante Yoshimar Yotún destacó varias cosas positivas que mostró el equipo comandado por Paulo Autuori con miras al inicio de la Liga 1 y su participación en la fase previa de la Copa Libertadores.

Por otra parte, el mundialista peruano aprovechó la oportunidad para referirse sobre el aumento de cupos de extranjeros en la presente edición del certamen local. El popular 'Yoshi' saludó el aporte de algunos colegas como el argentino Hernán Barcos y el chileno Rodrigo Ureña en los últimos años; sin embargo, se mostró disgustado con esta medida.

Yoshimar Yotún sobre el aumento de cupos de extranjeros en la Liga 1

"No tengo problemas con los extranjeros porque han venido varios que son exitosos. Ureña, Barcos, Herrera, han venido varios extranjeros buenos y no tengo problemas con eso, pero siento que no va de la mano con lo que quieren decir", manifestó durante la conferencia de prensa.

En la siguiente parte de su intervención, Yoshimar Yotún indicó que esta decisión, que permite a los clubes inscribir 7 jugadores foráneos, no va de la mano con la postura de la FPF, que en retiredas ocasiones se pronunció sobre la necesidad de un recambio generacional para la selección peruana.

"Aumentan un cupo más pero por otro lado quieren un cambio generacional. ¿Cuándo se va a hacer? Eso a mí no me parece. Obviamente, yo quiero jugar en la selección peruana hasta los 40 año,s pero va a llegar un momento que no jugaré más. Entonces, creo que lo que dicen y hacen no va de la mano", agregó.

¿Cuándo debuta Sporting Cristal en la Liga 1?

El debut de Sporting Cristal en el Torneo Apertura de la Liga 1 será el próximo domingo 1 de febrero. Los rimenses tendrán la dura tarea de visitar a Deportivo Garcilaso a partir de las 10.00 a. m. (hora peruana).