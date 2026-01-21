Sporting Cristal recuperar el trono de la Liga 1, tras una extensa sequía de títulos y dolorosas derrotas en el último tramo del campeonato. Los fichajes en el popular club del Rímac no han terminado de convencer, previo al Torneo Apertura, en comparación con Alianza Lima y Universitario. Paulo Autuori respaldó la decisión de la dirigencia en el mercado de fichajes y lanzó una curiosa comparación.

El equipo limeño liderado por Yoshimar Yotún cerró el 2025 de buena manera e incluso eliminaron a Alianza Lima en Matute por los playoffs y lo dejaron en 'Perú 4'. Además, el profe Autuori descartó más jales y otro '9'. Vizeu seguirá jugando como punta en el once titular.

¿Qué dijo Paulo Autuori sobre los fichajes de Sporting Cristal y el PSG?

El entrenador de Sporting Cristal se siente conforme con los fichajes y deslizó una curiosa comparación. "No va a venir un ‘9’; esto es mi responsabilidad. Vamos a jugar con los jugadores que están aquí, pero la plantilla de fútbol es un sistema abierto, siempre está con entradas y salidas. "Asumo la total responsabilidad de este tema y listo, vamos a trabajar de esta manera y no vamos a crear novelas", afirmó.

PSG contrató a Messi, Mbappé y Neymar, ¿y qué pasó? Lo que es garantía es el trabajo de calidad y la fortaleza mental”, enfatizó el veterano entrenador brasileño. No es un secreto que la fuerte inversión que hizo el campeón de la Champions League no funcionó pese al histórico tridente.

Plantel de Sporting Cristal 2026

A la espera de algunas novedades de último minuto, este sería el plantel de Sporting Cristal para el presente año.

Arqueros : Diego Enríquez, Renato Solís (lesionado), César Bautista

: Diego Enríquez, Renato Solís (lesionado), César Bautista Defensas : Juan Cruz González, Duham Ballumbrosio, Leandro Sosa, Luis Abram, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leonardo Díaz, Quembol Guadalupe, Alejandro Pósito, Cristiano Da Silva, Fabrizio Lora

: Juan Cruz González, Duham Ballumbrosio, Leandro Sosa, Luis Abram, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leonardo Díaz, Quembol Guadalupe, Alejandro Pósito, Cristiano Da Silva, Fabrizio Lora Mediocampistas : Ian Wisdom, Yoshimar Yotún, Gustavo Cazonatti, Gabriel Santana, Martín Távara, Christofer Gonzales, Cristian Benavente, Yamir Delvalle

: Ian Wisdom, Yoshimar Yotún, Gustavo Cazonatti, Gabriel Santana, Martín Távara, Christofer Gonzales, Cristian Benavente, Yamir Delvalle Delanteros: Santiago González, Maxloren Castro, Irven Ávila, Jair Moretti, Sebastián Sánchez, Felipe Vizeu, Diego Otoya, Mateo Rodríguez.

¿Cuándo debuta Sporting Cristal en la Liga 1 2026?

La cuenta oficial de la Liga 1 dio a conocer los horarios para la fecha 1 del Torneo Apertura. A Sporting Cristal le tocará empezar con una dura visita a Deportivo Garcilaso el domingo 1 de febrero, en la altura del Cusco, desde la 1.00 p. m.