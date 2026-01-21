HOYSuscripcion LR Focus

Romanticismo antiguo: ¿amor verdadero o acoso y abuso de poder? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Deportes

Agustín Graneros en desacuerdo con aumento del cupo de extranjeros en la Liga 1: "Perjudica al jugador peruano"

El '9' de Deportivo Garcilaso conversó en exclusiva con La República Deportes y habló sobre el nuevo reglamento de la Liga 1. Además, fue consultado por los rumores que lo vincularon con Alianza Lima.

Agustín Graneros se ilusiona con su nuevo equipo previo a la Liga 1. Foto: Lr/Deportivo Garcilaso
Agustín Graneros se ilusiona con su nuevo equipo previo a la Liga 1. Foto: Lr/Deportivo Garcilaso

Rueda la pelotita. El fútbol peruano vuelve con todo, aunque con un cambio de reglamento respecto a la cantidad de extranjeros en cancha en Liga 1. El incremento de 6 a 7 cupos generó polémica en la primera división e incluso algunos futbolistas también están en desacuerdo. La República Deportes conversó en exclusiva con el goleador Agustín Graneros, tras romperla con Alianza Atlético en la temporada 2025.

El flamante fichaje de Deportivo Garcilaso, fiel a su estilo, calentó la previa del Torneo Apertura y la Copa Sudamericana 2026. El '9' argentino de 29 años marcó 14 goles y firmó 6 asistencias en los 35 partidos oficiales que disputó. Además, derrotó a los 3 grandes del fútbol nacional (Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario). Graneros rompió su silencio, tras ser vinculado con los aliancistas.

PUEDES VER: Noche Blanquiazul 2026 tiene su primera baja sensible: Inter Miami no contará con delantero argentino para enfrentar a Alianza Lima

lr.pe

¿Cuál fue la clave para clasificar a Alianza Atlético a la Copa Sudamericana y dar la sorpresa en Liga 1 2025?

Siempre me imagino que voy a tener el mejor año de mi carrera; siempre trato de visualizarlo y de poder ayudar al equipo con goles y asistencias. Sin duda, fuimos la sorpresa de la temporada pasada y espero repetir ese buen nivel este año.

¿Te llegó una propuesta para jugar en Alianza Lima?

El año pasado tuvimos la posibilidad de ganarle a los 3 grandes (Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario) con Alianza Atlético. Obviamente, ese golpe derivó en llamados de importantes clubes de la Liga 1, pero no quiero dar nombres. Tuve ofertas en Perú y también en el extranjero e incluso recibí una oferta formal de Grecia, pero decidí quedarme aquí. Bueno, Deportivo Garcilaso se comunicó conmigo muy rápido y la dirigencia me trató muy bien. Eso fue fundamental para venir a Cusco.

¿Qué te parece el polémico reglamento sobre los 7 extranjeros en cancha?

Tengo una opinión un poco contradictoria, pues soy extranjero. Sin embargo, siento que esa medida perjudica al jugador peruano. Creo que últimamente estuvo creciendo mucho el futbolista nacional y eso no les beneficia tanto. Hay que tener cuidado con esos detalles, ya que la selección peruana se nutre de la Liga 1 y hoy necesitan de esos jóvenes talentos que están saliendo. El torneo se está posicionando.

¿Universitario es el favorito para ganar el tetracampeonato en Liga 1?

Bueno, el año pasado se dieron grandes sorpresas y este año varios equipos se han reforzado muy bien. Nada está escrito e incluso Cusco FC y Alianza Atlético hicieron un gran torneo. Deportivo Garcilaso se reforzó con todo y el objetivo es pelear la Liga 1. Recuerda que los torneos los gana el plantel y no el once titular. Además, el campeonato tiene una geografía peculiar y voy a darlo todo en Deportivo Garcilaso. Soy insoportable para los defensores.

¿Se viene un emotivo partido entre Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético por Copa Sudamericana?

Es increíble lo que pasó, pero la vida tiene esas cosas. Me considero una persona muy agradecida. Bueno, si tengo la oportunidad de meterles un gol, no lo celebro por respeto. Alianza Atlético fue el primer equipo que me abrió las puertas aquí en Perú. Definitivamente, será un lindo partido.

