Fútbol Peruano

FPF designa al médico Juan Sulca Jordán como nuevo presidente de la Conar: "Asume por segunda vez este cargo"

A pocos días de que arranque la Liga 1 2026, la FPF anunció a Juan Sulca Jordán, exárbitro internacional, como el encargado de presidir a la Conar.

Juan Sulca Jordán fue presidente de Conar en el 2020 y 2021. Foto: composición LR/FPF
Juan Sulca Jordán fue presidente de Conar en el 2020 y 2021. Foto: composición LR/FPF

A pocos días del inicio de una nueva edición de la Liga 1 2026, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) oficializó a Juan Manuel Sulca Jordán como nuevo presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). El nombramiento se da en un contexto donde el desempeño de los jueces ha estado bajo constante cuestionamientos por clubes, jugadores e hinchas.

Sulca no es un nombre ajeno al arbitraje nacional. Exárbitro internacional FIFA y médico cardiólogo de profesión, ya ocupó este mismo cargo entre los años 2020 y 2021, periodo marcado por la pandemia y por importantes cambios estructurales en la organización arbitral.

lr.pe

FPF anuncia a Juan Sulca Jordán como nuevo presidente de la Conar

La FPF destacó, mediante un comunicado oficial, la trayectoria de Sulca y su compromiso con el desarrollo del arbitraje, señalando que su designación busca elevar los estándares de justicia deportiva en los torneos profesionales.

"El doctor Sulca, exárbitro internacional, médico cardiólogo y expresidente de la Comisión Médica de la FPF, asume por segunda vez este cargo, el cual ya ejerció en los años 2020 y 2021, periodo en el que impulsó la profesionalización del arbitraje, la implementación de protocolos sanitarios y el inicio del Proyecto VAR en el Perú", señaló la Federación.

Con el inicio de la Liga 1 a la vuelta de la esquina, Sulca asumirá el reto de liderar una comisión que suele estar en el centro de la polémica. Recordemos que, en la temporada pasada, varios directivos apuntaron contra las decisiones arbitrales fecha tras fecha.

lr.pe

Programación de la fecha 1 de la Liga 1 2026

A continuación, conoce el fixture de la primera jornada de la Liga 1 2026. Alianza Lima y Sport Huancayo serán los encargados de jugar el primer partido de esta nueva temporada.

Viernes 30 de enero

  • Sport Huancayo vs. Alianza Lima: 12:00 pm (Estadio IPD Huancayo)
  • UTC vs. Atlético Grau: 3:15 p.m (Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca)

Sábado 31 de enero

  • Sport Boys vs. Los Chankas: 1:00 pm (Estadio Miguel Grau del Callao)
  • Juan Pablo II vs. FC Cajamarca: 3:15 p.m. ( Complejo Deportivo Juan Pablo en Chongoyape)
  •  FBC Melgar vs. Cienciano: 6:30 p.m. (Estadio Monumental UNSA de Arequipa)

Domingo 1 de febrero

  • Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal: 1:00 pm (Estadio Inca Garcilaso de Cusco)
  • Alianza Atlético vs. Cusco FC : 3:15 p.m. Estadio por confirmar)
  • Universitario vs. ADT: 6:00 pm (Estadio Monumental)

Lunes 2 de febrero

  • Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua: 6:00 p.m. (Estadio Juan Maldonado de Cutervo)
