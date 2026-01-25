Christian Cueva volvió a referirse a Renato Tapia tas sus últimas declaraciones en contra de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Hace algunas semanas, el futbolista de Juan Pablo II cuestionó las declaraciones de su excompañero porque las considero impertinentes. Tan solo horas después de ello, Tapia realizó una polémica publicación que desató los comentarios en redes sociales.

"Dime dónde trabajas y te diré quién eres", fue el mensaje de Tapia en su cuenta de X. Hasta el momento, Cueva no tuvo la oportunidad de responderle; sin embargo, en una reciente entrevista para Teledeportes, no se guardó nada en contra del 'Cabezón'.

Christian Cueva arremete contra Renato Tapia por polémico tuit

En principio, Cueva señaló que Tapia tuvo bastante tiempo para sostener todo lo que dijo en el programa 'Doble Punta'. Además, aseguró que le está el respeto a sus compañeros de la selección peruana.

"Tuvo mucho tiempo para decir lo que dijo. Se molestó por mi respuesta, le incomodó y por eso publicó eso. Le está faltando el respeto a los compañeros (de la selección peruana), a jugadores que también lucharon por cumplir sus sueños", declaró.

¿Qué dijo Renato Tapia contra la FPF?

La polémica entre ambos jugadores comenzó luego de que Renato Tapia criticó fuertemente a la FPF. En sus palabras, aseguró que existe demasiada hipocresía en el mundo de la selección. Asimismo, señaló que ya no le apetecer ver el fútbol peruano por la pésima organización del campeonato.

"Me da mucha pena todo lo que pasa dentro de la Federación (...) No voy a soportar que se manipule mi nombre por intereses personales. Mucha gente dentro de la FPF me llamó porque está insegura con su trabajo. Eso es lo que más me molesta, que se trate de manchar a un jugador o una persona por un interés personal", comentó en 'Doble Punta'.