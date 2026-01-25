Christian Cueva vuelve a arremeter contra Renato Tapia tras polémico tuit: "Le falta el respeto a los compañeros (de la selección peruana)"
El volante peruano no se guardó nada después de la controversial publicación de Renato Tapia tras sus declaraciones en contra de la organización de la FPF.
- ¡Sorpresa total! Pamela Franco enciende el show en la 'Tarde Amarilla' previo al partido de Christian Cueva con club Juan Pablo II
- Canal confirmado de la Tarde Amarilla 2026 de Juan Pablo II con Christian Cueva
Christian Cueva volvió a referirse a Renato Tapia tas sus últimas declaraciones en contra de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Hace algunas semanas, el futbolista de Juan Pablo II cuestionó las declaraciones de su excompañero porque las considero impertinentes. Tan solo horas después de ello, Tapia realizó una polémica publicación que desató los comentarios en redes sociales.
"Dime dónde trabajas y te diré quién eres", fue el mensaje de Tapia en su cuenta de X. Hasta el momento, Cueva no tuvo la oportunidad de responderle; sin embargo, en una reciente entrevista para Teledeportes, no se guardó nada en contra del 'Cabezón'.
PUEDES VER: Papá de Luis Advíncula revela la verdadera razón del fichaje de su hijo por Alianza Lima: Quería terminar su carrera
Christian Cueva arremete contra Renato Tapia por polémico tuit
En principio, Cueva señaló que Tapia tuvo bastante tiempo para sostener todo lo que dijo en el programa 'Doble Punta'. Además, aseguró que le está el respeto a sus compañeros de la selección peruana.
"Tuvo mucho tiempo para decir lo que dijo. Se molestó por mi respuesta, le incomodó y por eso publicó eso. Le está faltando el respeto a los compañeros (de la selección peruana), a jugadores que también lucharon por cumplir sus sueños", declaró.
PUEDES VER: Yoshimar Yotún sobre si seguirá siendo amigo de Luis Advíncula tras elegir a Alianza Lima en vez de Sporting Cristal: Todos tienen sus decisiones
¿Qué dijo Renato Tapia contra la FPF?
La polémica entre ambos jugadores comenzó luego de que Renato Tapia criticó fuertemente a la FPF. En sus palabras, aseguró que existe demasiada hipocresía en el mundo de la selección. Asimismo, señaló que ya no le apetecer ver el fútbol peruano por la pésima organización del campeonato.
"Me da mucha pena todo lo que pasa dentro de la Federación (...) No voy a soportar que se manipule mi nombre por intereses personales. Mucha gente dentro de la FPF me llamó porque está insegura con su trabajo. Eso es lo que más me molesta, que se trate de manchar a un jugador o una persona por un interés personal", comentó en 'Doble Punta'.