HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fútbol Peruano

Yoshimar Yotún sobre si seguirá siendo amigo de Luis Advíncula tras elegir a Alianza Lima en vez de Sporting Cristal: "Todos tienen sus decisiones"

Después de la victoria de Sporting Cristal ante la U. Católica de Ecuador, el volante peruano se refirió por primera vez al polémico fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima.

Yoshimar Yotún habló sobre la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima. Foto: composición LR/X
Yoshimar Yotún habló sobre la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima. Foto: composición LR/X

Sporting Cristal derrotó 3-1 a la U. Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026. Todo fue una fiesta en el Rímac tras los goles de Gabriel Santana, Irven Ávila y Felipe Vizeu, y quedaron listos para su debut en la Liga 1 2026. Al término del partido, Yoshimar Yotún asistió a la conferencia de prensa y habló por primera vez sobre la polémica llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima.

En un movimiento que causó sorpresa, el lateral peruano fichó por el conjunto blanquiazul pese a su conocido hinchaje por Sporting Cristal. Al respecto, Yoshimar Yotún aseguró que esta decisión no afectará a la amistad que los une por años.

PUEDES VER: Papá de Luis Advíncula revela la verdadera razón del fichaje de su hijo por Alianza Lima: Quería terminar su carrera

lr.pe

Yoshimar Yotún habló sobre la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima

En conversación con los medios locales, Yotún señaló que Luis Advíncula no dejará de querer a Cristal, a pesar de que ahora es jugador de Alianza. Asimismo, enfatizó en que seguirán siendo amigos por más que ahora serán rivales en la Liga 1.

"Todos tienen sus propias decisiones. Él no va a dejar de querer al club porque se fue a otro club. Va a seguir siendo mi hermano, obviamente me hubiera encantado que esté acá. No estoy muy empapado de lo que pasó, pero vamos a seguir siendo amigos", declaró.

PUEDES VER: Lionel Messi firmó la camiseta a Pol Deportes: joven narrador rompió en llanto tras conocer al argentino

lr.pe

Luis Advíncula explicó por qué fichó por Alianza Lima

La llegada de Luis Advíncula fue un baldazo de agua fría para los hinchas celestes. La mayoría esperaba que el 'Rayo' regrese al Perú para representar los colores que lo vieron nacer. Sin embargo, su fichaje no se concretó.

Durante la pretemporada de Alianza, un periodista le consultó por que eligió al cuadro de La Victoria. Advíncula fue contundente: "Porque me trataron bien". La declaración no cayó positivamente para los bajopontinos.

Notas relacionadas
Sporting Cristal venció a la U. Católica de Ecuador en su amistoso de presentación por la Tarde Celeste

Sporting Cristal venció a la U. Católica de Ecuador en su amistoso de presentación por la Tarde Celeste

LEER MÁS
Canal confirmado de Sporting Cristal contra U. Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026

Canal confirmado de Sporting Cristal contra U. Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026

LEER MÁS
Paulo Autuori descarta más fichajes en Sporting Cristal y lanza curiosa comparación: "PSG contrató a Messi, ¿y qué pasó?"

Paulo Autuori descarta más fichajes en Sporting Cristal y lanza curiosa comparación: "PSG contrató a Messi, ¿y qué pasó?"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cienciano empató ante Bolívar con goles de Alejandro Hohberg y Martín Cauteruccio por la Tarde del Rojo Imperial

Cienciano empató ante Bolívar con goles de Alejandro Hohberg y Martín Cauteruccio por la Tarde del Rojo Imperial

LEER MÁS
Papá de Luis Advíncula revela la verdadera razón del fichaje de su hijo por Alianza Lima: "Quería terminar su carrera"

Papá de Luis Advíncula revela la verdadera razón del fichaje de su hijo por Alianza Lima: "Quería terminar su carrera"

LEER MÁS
Lionel Messi firmó la camiseta a Pol Deportes: joven narrador rompió en llanto tras conocer al argentino

Lionel Messi firmó la camiseta a Pol Deportes: joven narrador rompió en llanto tras conocer al argentino

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

Fútbol Peruano

Miguel Trauco niega denuncia en su contra: "Se ha generado confusión y un daño injusto"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Abogado explica qué significa la separación deportiva de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña de Alianza Lima: "No suspende el contrato"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025