Sporting Cristal derrotó 3-1 a la U. Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026. Todo fue una fiesta en el Rímac tras los goles de Gabriel Santana, Irven Ávila y Felipe Vizeu, y quedaron listos para su debut en la Liga 1 2026. Al término del partido, Yoshimar Yotún asistió a la conferencia de prensa y habló por primera vez sobre la polémica llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima.

En un movimiento que causó sorpresa, el lateral peruano fichó por el conjunto blanquiazul pese a su conocido hinchaje por Sporting Cristal. Al respecto, Yoshimar Yotún aseguró que esta decisión no afectará a la amistad que los une por años.

Yoshimar Yotún habló sobre la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima

En conversación con los medios locales, Yotún señaló que Luis Advíncula no dejará de querer a Cristal, a pesar de que ahora es jugador de Alianza. Asimismo, enfatizó en que seguirán siendo amigos por más que ahora serán rivales en la Liga 1.

"Todos tienen sus propias decisiones. Él no va a dejar de querer al club porque se fue a otro club. Va a seguir siendo mi hermano, obviamente me hubiera encantado que esté acá. No estoy muy empapado de lo que pasó, pero vamos a seguir siendo amigos", declaró.

Luis Advíncula explicó por qué fichó por Alianza Lima

La llegada de Luis Advíncula fue un baldazo de agua fría para los hinchas celestes. La mayoría esperaba que el 'Rayo' regrese al Perú para representar los colores que lo vieron nacer. Sin embargo, su fichaje no se concretó.

Durante la pretemporada de Alianza, un periodista le consultó por que eligió al cuadro de La Victoria. Advíncula fue contundente: "Porque me trataron bien". La declaración no cayó positivamente para los bajopontinos.