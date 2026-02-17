Horacio Melgarejo ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos días. Más allá de la derrota de su equipo contra Universitario, el DT de Cienciano fue duramente cuestionado por sus polémicas declaraciones en la previa del partido. En conversación con el programa 'Hablemos de Max', el técnico argentino elogió a la 'U' y lo catalogó como el mejor equipo del Perú.

Como era de esperarse, sus palabras no cayeron bien en los hinchas del 'Papá', ya que consideraron que fue en un momento inoportuno. En medio de este contexto, Melgarejo al frente para pedir disculpas a los aficionados.

DT de Cienciano se disculpa con hinchas por elogiar a Universitario

En diálogo con el espacio 'Gusadro Podcast', Horacio Melgarejo pidió perdón a todos los hinchas por sus declaraciones. Eso sí, continuó dejando en claro que la actualidad de la 'U' es mas que encomiable.

"No podemos estar viviendo de lo de hace 23 años. Hoy por hoy, Universitario tiene Campomar, lleva 3 años siendo campeón. Pido disculpas a la hinchada de Cienciano si se molestó. Muchas veces, cuando uno dice la verdad, la verdad molesta", precisó.

¿Qué dijo el DT de Cienciano sobre Universitario?

En charla con los periodistas Gustavo Peralta y Analú Rodríguez, el estratega de Cienciano exaltó a Universitario. En principio, le agradeció al club por abrirle las puertas al fútbol peruano. Además, señaló que le guarda un cariño especial.

"Hay un cariño. Universitario fue el que me abrió las puertas para que yo pueda llegar al fútbol peruano desde España. Hay un cariño también a 'Muni' aunque nunca cobré. Hay un cariño especial a la gente de Grau, de Tarma. Universitario, hoy por hoy, es el club más grande del Perú. Esto es por etapas. Hay que reconocer. Por algo tienen tres campeonatos seguidos, están haciendo muy bien las cosas", declaró.