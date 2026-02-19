HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Balcázar: nuevo presidente del Perú y su postura a favor del matrimonio infantil | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Fútbol Peruano

Jean Ferrari señala qué desencadenó su iracunda respuesta a Ricardo Gareca: "Eso sí me calentó"

El director general de fútbol de la FPF se volvió a pronunciar sobre el polémico cruce que sostuvo con el entrenador Ricardo Gareca hace algunos meses.

Ricardo Gareca fue mundialista y subcampeón de América con la selección peruana. Foto: composición LR/AFP/Doble Punta
Ricardo Gareca fue mundialista y subcampeón de América con la selección peruana. Foto: composición LR/AFP/Doble Punta

Jean Ferrari ofreció una entrevista en la que abordó diversos temas relacionados a la selección peruana y lo que conlleva la elección del brasileño Mano Menezes como nuevo entrenador. Durante un pasaje de su intervención, al director general de fútbol de FPF se le consultó sobre el polémico cruce que sostuvo con Ricardo Gareca.

Hace agunos meses, el entrenador argentino, que logró clasicar a la Bicolor a una Copa del Mundo después de 36 años, dejó en claro su postura sobre el recambio generacional en el fútbol peruano. Estas declaraciones no cayeron nada bien en el exadministrador de Universitario que contestó a través de sus redes sociales.

PUEDES VER: DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: 'No me gusta que mi arquero sea figura'

lr.pe

Jean Ferrari señala qué desencadenó su respuesta a Ricardo Gareca

Después de un tiempo sin tocar el tema, Jean Ferrari se pronunció sobre este episodio. El directivo aseguró que su malestar fue debido a las expresiones del 'Tigre' sobre el trabajo que se viene realizando en Videna.

"Tocó un tema como el de recambio generacional, que no era lo que nosotros estábamos haciendo. Cuestionó lo que nosotros estábamos haciendo, yo y Manuel Barreto. Eso sí me calento", manifestó en el programa 'Doble Punta'.

"Sabiendo que yo vengo de un caso de éxito... Y él no viniendo de una caso de éxito. Eso me fastidió. Estamos hablando de la actualidad en ese momento, él venía de una fracaso (selección chilena) y yo venía de un éxito (...)", agregó.

PUEDES VER: Mariane Casas, voleibolista brasileña de Rebaza Acosta, asegura que Liga Peruana de Vóley es más competitiva que la portuguesa: 'Me sorprendió'

lr.pe

¿Por qué Jean Ferrri no consideró a Ricardo Gareca para la selección peruana?

Por otra parte, el director de fútbol de la FPF volvió a referirse sobre los motivos para no tomar en cuenta a Ricardo Gareca como entrenador de la selección peruana.

"No calzaba en los que nosotros estábamos apuntando. En la segunda parte, después del Mundial, yo sentía que ya no tenía llegada", sostuvo e hizo referencia a su primera etapa en la Blanquirroja.

