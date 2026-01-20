La 'joya' de 15 años de Universitario de Deportes, en una reciente entrevista habló sobre como de momento ha sido su paso por el primer equipo del conjunto crema. Jhon Jairo Guzmán es parte de la pretemporada de la 'U' y ha sido de consideración por Javier Rabanal. En sus palabras señaló que no se espera ser parte de esta actualidad que vive Universitario.

No obstante, en sus palabras también señaló a quien sigue, resaltando que su máximo ídolo en el Perú es Alex Valera, de quien también ha recibido algunos consejos.

¿Qué dijo Jhon Jairo Guzmán sobre Alex Valera?

El jugador de 15 años, no dudo en primero hablar sobre su convocatoria al primer equipo, donde reconoció que no esperaba que fuera verdad. "Feliz porque puedo tener mejores oportunidades. ¿Cómo te tomó la noticia de que ibas a hacer pretemporada con el primer equipo? Unos amigos me dijeron, pero no tenía fe, pensé que no era verdad, pero lo bueno es que se dio", empezó diciendo.

En otro momento, Guzmán, señaló a quienes sigue tanto en Perú como en lo internacional. "Mi ídolo acá en Perú es Valera, y fuera del Perú es Messi", respondió para las cámaras de Jax Latin Media.

¿Quién es Jhon Jairo Guzmán, la 'joya' de la 'U'?

Jhon Jairo Guzmán es un jugador de 15 años, procedente de las divisiones menores de Universitario, que además tuvo la oportunidad de jugar con el primer equipo en un partido frente a Sport Boys, donde generó una gran impresión en los hinchas cremas, quienes esperan seguir viendo su evolución.