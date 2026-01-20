HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España
20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     
Fútbol Peruano

Jhon Jairo Guzmán, ‘joya’ de Universitario, reveló quien es su máximo referente a seguir: “Mi ídolo en Perú es Valera”

La 'joya' de Universitario, Jhon Jairo Guzmán, también habló de su paso por el primer equipo tras tener minutos en un partido de entrenamiento con Sport Boys.

Jhon Jairo Guzmán habló sobre si actualidad en Universitario. Foto: composición LR/Jax Latin Media/ Instagram
Jhon Jairo Guzmán habló sobre si actualidad en Universitario. Foto: composición LR/Jax Latin Media/ Instagram

La 'joya' de 15 años de Universitario de Deportes, en una reciente entrevista habló sobre como de momento ha sido su paso por el primer equipo del conjunto crema. Jhon Jairo Guzmán es parte de la pretemporada de la 'U' y ha sido de consideración por Javier Rabanal. En sus palabras señaló que no se espera ser parte de esta actualidad que vive Universitario.

No obstante, en sus palabras también señaló a quien sigue, resaltando que su máximo ídolo en el Perú es Alex Valera, de quien también ha recibido algunos consejos.

PUEDES VER: Alianza Lima buscaría dar el golpe con fichaje de futbolista brasileño que sonó para Universitario: "Guede está evaluando"

lr.pe

¿Qué dijo Jhon Jairo Guzmán sobre Alex Valera?

El jugador de 15 años, no dudo en primero hablar sobre su convocatoria al primer equipo, donde reconoció que no esperaba que fuera verdad. "Feliz porque puedo tener mejores oportunidades. ¿Cómo te tomó la noticia de que ibas a hacer pretemporada con el primer equipo? Unos amigos me dijeron, pero no tenía fe, pensé que no era verdad, pero lo bueno es que se dio", empezó diciendo.

En otro momento, Guzmán, señaló a quienes sigue tanto en Perú como en lo internacional. "Mi ídolo acá en Perú es Valera, y fuera del Perú es Messi", respondió para las cámaras de Jax Latin Media.

PUEDES VER: Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

lr.pe

¿Quién es Jhon Jairo Guzmán, la 'joya' de la 'U'?

Jhon Jairo Guzmán es un jugador de 15 años, procedente de las divisiones menores de Universitario, que además tuvo la oportunidad de jugar con el primer equipo en un partido frente a Sport Boys, donde generó una gran impresión en los hinchas cremas, quienes esperan seguir viendo su evolución.

Notas relacionadas
Extrenador de Sekou Gassama revela el estilo de juego del nuevo fichaje de Universitario: "Es un hombre de área, un rematador

Extrenador de Sekou Gassama revela el estilo de juego del nuevo fichaje de Universitario: "Es un hombre de área, un rematador

LEER MÁS
Noche Crema 2026: fecha, hora y canal de TV del próximo partido de Universitario ante U. de Chile

Noche Crema 2026: fecha, hora y canal de TV del próximo partido de Universitario ante U. de Chile

LEER MÁS
Liga 1 2026 EN VIVO últimas noticias y fichajes antes de arrancar la nueva temporada

Liga 1 2026 EN VIVO últimas noticias y fichajes antes de arrancar la nueva temporada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima buscaría dar el golpe con fichaje de futbolista brasileño que sonó para Universitario: "Guede está evaluando"

Alianza Lima buscaría dar el golpe con fichaje de futbolista brasileño que sonó para Universitario: "Guede está evaluando"

LEER MÁS
Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

LEER MÁS
Noche Crema 2026: fecha, hora y canal de TV del próximo partido de Universitario ante U. de Chile

Noche Crema 2026: fecha, hora y canal de TV del próximo partido de Universitario ante U. de Chile

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Por qué el Banco de Venezuela es tendencia? Todo sobre la nueva tarjeta virtual en divisas para compras en el exterior

Santiago Suárez vuelve a los escenarios como parte de la nueva orquesta musical ‘¡Qué tal cumbión!’ tras denuncia por agresión sexual

Cusco sin agua durante 14 horas: corte para este miércoles 21 afectará al 65 % de la ciudad, según Sedacusco

Fútbol Peruano

Gianfranco Chávez detalló la exigencia de Pablo Guede tras usarlo en nueva posición en Alianza Lima: "La pretemporada más dura de mi carrera"

Alianza Lima buscaría dar el golpe con fichaje de futbolista brasileño que sonó para Universitario: "Guede está evaluando"

Noche Crema 2026: fecha, hora y canal de TV del próximo partido de Universitario ante U. de Chile

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025