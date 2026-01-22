Sekou Gassama ya entrenó por primera vez en Campo Mar, donde se sumó a las labores tácticas y físicas de Universitario de Deportes. | Foto: composición LR

Universitario de Deportes comenzó a darle forma a su ofensiva para la temporada 2026 con la incorporación de su más reciente fichaje extranjero. El atacante de origen senegalés-español Sekou Gassama ya entrenó por primera vez en Campo Mar, donde se sumó a las labores tácticas y físicas del plantel. Desde el comando técnico buscan que el delantero se adapte con rapidez al estilo del club y llegue en óptimas condiciones a la Noche Crema, uno de los eventos más emblemáticos en la agenda del club merengue.

El nuevo delantero aceleró de inmediato su proceso de adaptación en la capital peruana. Luego de arribar a Lima en horas de la noche, el futbolista cumplió con los chequeos médicos de rigor y superó satisfactoriamente cada evaluación. Con todos los requisitos completados, este jueves se integró sin restricciones a las sesiones de entrenamiento del plantel, quedando a disposición del cuerpo técnico para empezar a competir por un lugar en el once titular.

Luego de concretarse su incorporación, el jugador inició de inmediato su proceso de integración al equipo. Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el refuerzo quedó rápidamente a disposición del plantel y este jueves tuvo su primer contacto con los entrenamientos, trabajando bajo la supervisión directa del entrenador Javier Rabanal.

Desde su primera sesión, Sekou Gassama mostró buena sintonía con el plantel y se integró sin inconvenientes a la dinámica de trabajo. El plan del comando técnico apunta a llevarlo paso a paso, dándole rodaje de manera gradual para que alcance su mejor forma competitiva. El objetivo es que llegue plenamente adaptado a la exigencia de la Liga 1, torneo en el que Universitario de Deportes aspira a ser protagonista tanto en el ámbito local como en los desafíos internacionales.

Universitario asignó el dorsal al delantero Sekou Gassama

Sekou Gassama desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol europeo, sobre todo en España. En su recorrido pasó por equipos como Real Valladolid, Rayo Vallecano, UD Almería, Málaga CF, CF Fuenlabrada y Racing de Santander, sumando experiencia en distintas categorías.

En su llegada al fútbol peruano, Universitario de Deportes informó por sus canales oficiales que el atacante usará el número 90 en la camiseta durante el inicio de la próxima temporada.