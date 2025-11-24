HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Jhoao Velásquez rompe su silencio y revela los motivos de su ausencia en Alianza Lima: "Todo fue un malentendido"

Además, el defensor peruano contó que tuvo una charla con Néstor Gorosito, quien le pidió mejorar ciertos aspectos para volver a ser considerado en el primer equipo de Alianza Lima.

Jhoao Velásquez tiene 20 años. Foto: composición LR/captura de Al volante
Jhoao Velásquez tiene 20 años. Foto: composición LR/captura de Al volante

Jhoao Velásquez habló por primera vez sobre su inactividad con Alianza Lima. A inicios de este 2025, el 'potrillo' fue una apuesta de Néstor Gorosito en la zona defensiva e incluso llegó a jugar partidos internacionales. Sin embargo, fue desapareciendo poco a poco hasta quedar totalmente relegado del primer equipo. Inmediatamente, empezaron a entretejerse diversos rumores sobre su ausencia. Algunos señalaban que se trataba de indisciplina, mientras que otros argumentaban que sufría de una lesión crónica. Meses después, el propio futbolista decidió poner fin a los entredichos.

En diálogo para el programa 'Al Volante', de la periodista Darinka Zumaeta, Velásquez señaló que su inactividad con Alianza se debió a un asunto netamente deportivo. De esta manera, descartó que haya sido 'borrado' por alguna falta de respeto al plantel.

PUEDES VER: 'Chiquito' Flores explicó por qué Óscar Ibáñez y 'Puma' Carranza no tienen una buena relación: Hubo una broncaza

lr.pe

Jhoao Velásquez explica por qué no jugó más en Alianza Lima

"Creo que se dijeron muchas cosas, para mí yo creo que todo fue un malentendido. Incluso, cuando pasó todo esto hablé con el comando técnico y me dijeron que confían en mí, que siga entrenando como lo he venido haciendo y que la oportunidad va a estar", declaró en un principio.

Además, contó que tuvo una charla con Néstor Gorosito, quien le pidió mejorar en el cabezazo para futuras convocatorias al primer equipo. "No pasó nada malo, simplemente tenía cosas por mejorar en lo futbolístico. El 'profe' me dijo que tenía que mejorar al momento de ir arriba a cabecear, ese tipo de cosas, pero de ahí nada más. Justo coincide con la lesión que tuve pero nunca hubo un tema de indisciplina", agregó.

Finalmente, se refirió a los presuntas indisciplinas en el club. Respecto a ello, argumentó que conversó con una especialista, quien le dijo que no tenía actitudes negativas. "No iba por ahí sobre el tema de indisciplina. Yo tengo mi psicóloga desde que entré a Alianza, desde los 9 años, no sabía que pasaba y se preocupó y le fue a preguntar. Ahí conversó con el comando técnico y dejaron las cosas claras, pero no hubo un tema de indisciplina", concluyó.

PUEDES VER: Néstor Gorosito deja la responsabilidad a la directiva de Alianza Lima para renovar a Hernán Barcos: Ya di mi opinión

lr.pe

¿Cuál es el actual valor de Jhoao Velásquez?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Jhoao Velásquez tiene un valor en el mercado de 125.000 euros.

