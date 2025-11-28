Sebastián Britos se va de Universitario. Después de lograr el ansiado tricampeonato, este viernes 28 de noviembre, la 'U' confirmó la salida del portero uruguayo a través de sus redes sociales. En los últimos días, el rumor sobre su posible partida tomó fuerza después de que se conoció que el conjunto crema quiere traer de regreso a Diego Romero. El popular 'Chiquito' se encuentra actualmente en Banfield de Argentina, pero no ha contado con los minutos que hubiese deseado.

Ante la partida de Britos, el arco queda libre para la llegada del guardameta de la selección peruana. Es preciso indicar que el arquero charrúa estuvo dos temporadas en Universitario y logró convertirse en bicampeón.

Sebastián Britos es la primera baja de Universitario para el 2026

"Por siempre en nuestra historia, 'Seba'. Agradecemos a Sebastián Britos Rodríguez por la garra y profesionalismo brindados en la obtención de los títulos nacionales 2024 y 2025. ¡Éxitos en tus próximos retos!", escribió la 'U' en su cuenta de 'X'.

Es preciso indicar que, hace algunos días, el propio Britos aseguró que le gustaría quedarse en Universitario pese a que el club no se había comunicado con él para renovar. "Me han involucrado con un montón de clubes, países. Todavía no cierro el año, yo todavía sigo aquí. Me encantaría continuar, lo he dicho un montón de veces, pero aún nos quedan un par de partidos para cerrar el año”, declaró en el programa 'Doble Punta'.

Diego Romero se perfila para ser el sustituto de Sebastián Britos en Universitario

Diego Romero tiene todo para ser el '1' de Universitario en el 2026. En los últimos días, el nombre del arquero ha sonado con fuerza en Ate y con la partida de Britos es aún más probable. Su falta de continuidad en Banfield provocaría que regrese a la 'U' de cara la Liga 1 y la Copa Libertadores.