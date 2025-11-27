HOYSuscripcion LR Focus

Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Fútbol Peruano

Alianza Lima ya tiene a su segundo refuerzo del 2026: íntimos tienen acuerdo con Cristian Carbajal, jugador de selección peruana

A poco de afrontar la primera semifinal contra Sporting Cristal, se pudo conocer que los íntimos tienen todo listo para sumar otro futbolista de la selección peruana en el 2026.

Cristian Carbajal es internacional con la selección peruana. Foto: composición LR/Sport Boys
Alianza Lima ya empezó a planificar el armado del plantel para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores en el 2026. En las últimas horas, los aficionados se vieron sorprendidos con la salida de Hernán Barcos, máximo goleador extranjero de la historia del club; sin embargo, esta no fue la única novedad en el equipo de Néstor Gorosito.

La institución victoriana sigue moviéndose en el mercado de fichajes y ya tiene un acuerdo para sumar a sus filas a un integrante de la selección peruana. El veloz lateral Cristian Carbajal tiene todo listo para llegar a La Victoria.

Alianza asegura su segundo refuerzo del 2026

De acuerdo al reporte del periodista Carlos Hernández, los íntimos desembolsarán una cuantiosa cantidad para concretar el fichaje del lateral izquierdo de 26 años.

"Cristian Carbajal será nuevo jugador de Alianza Lima. Solo falta la firma. Acuerdo cerrado. El club blanquiazul pagará la cláusula de 150 mil dólares por el lateral izquierdo. Querían pagar 120 mil, pero Sport Boys no lo quería soltar por menos. Tic tac para que se haga oficial", detalló en su cuenta de Twitter.

El veloz defensor se consolidó como uno de los mejores jugadores de Sport Boys en la Liga 1. Sus buenas actuaciones fueron determinantes para que Manuel Barreto lo convoque a la selección peruana; incluso, tuvo la oportunidad de debutar en el empate frente a Rusia.

Cristian Carbajal competirá por el puesto con Miguel Trauco. Foto: Liga 1

Fichajes de Alianza Lima para el 2026

La primera incorporación de Alianza Lima para el 2026 será el lateral derecho D' Alesandro Montenegro; según reveló el periodista José Varela, ya existe un acuerdo entre ambas partes y el vínculo será por las próximas 3 temporadas.

Otro de los nombres que podría llegar al equipo victoriano es el venezolano Darwin Machís. No obstante, las negociaciones no serán tan sencillas, pues América de Cali de Colombia también se sumó a puja por el atacante de 32 años.

