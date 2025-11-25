HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Revelan las primeras discrepancias entre Jorge Fossati y Universitario que complicarían su continuidad: "Casi insalvable la situación"

Todo parece indicar que Jorge Fossati estaría distanciado de Universitario y su renovación está cada vez más lejana. Incluso, la 'U' tendría un plan B en caso el 'Nonno' se marche.

Jorge Fossati aún no se reúne con la directiva de Universitario. Foto: composición LR/AFP

Tiempos de incertidumbre en Ate. Desde que Universitario se coronó tricampeón del fútbol peruano, Jorge Fossati ha sido el protagonista de los diversos medios deportivos. El técnico uruguayo aún no confirma su permanencia y los últimos reportes indican que está cada vez más lejos de quedarse. Las especulaciones iniciaron hace algunas semanas cuando vincularon al 'Nonno' con dos clubes de la liga mexicana. Posteriormente, los rumores acrecentaron por una posible mala relación con la directiva merengue.

Sin embargo, esto último fue desmentido por Franco Velazco, administrador de la 'U'. Lo cierto es que el entrenador aún no define si continuar y hoy en día estaría distanciado del club. ¿Cambio de timón en el Monumental?

PUEDES VER: Erick Noriega no volverá a jugar en el 2025: Gremio confirma que el peruano se rompió dos ligamentos del tobillo

Revelan las discrepancias entre Jorge Fossati y Universitario

El periodista Carlos Univazo profundizó acerca de la relación entre Jorge Fossati y Universitario. Según informó, el experimentado estratega no solo quiere decidir sobre los fichajes, sino que también busca la continuidad de Sebastián Britos en el arco. No obstante, la 'U' quiere repatriar a Diego Romero para el 2026.

"Fossati no solo quiere elegir los refuerzos de ahora en adelante. Desea que se quede Britos. Y en la 'U' no tienen pensado renovarle, pues ya convencieron a Romero a cambio de asegurarle la titularidad en 2026. Ese hecho, por si solo, ya hace casi insalvable la situación", escribió en su cuenta de X.

Esta información ha sido respaldada por el comunicador Gustavo Peralta. En el programa 'Hablemos de Max', sostuvo que Fossati y la 'U' están alejados, pero aún falta que se junten para ver si pueden llegar a un acuerdo.

"Falta la reunión. Por ahora está difícil, complicado, están un poco alejados, hay distancia. Pero hay que esperar la reunión para ver qué sucede. No es que todo esté encaminado. No es así. No me gustaría a decir que Fossati tiene todo encaminado porque no se ponen de acuerdo. Desde la 'U' van a decir 'gracias, pero pensamos diferente'", comentó.

Finalmente, explicó a qué se debe este alejamiento entre ambas partes. "Va por las diferencias de conceptos y decisiones que van a darse entre una idea y otra. Desgaste de un lado y otro. Hay situaciones. Si (Fossati se fuera), la 'U' tiene plan A y plan B. En este momento están pensando en que Fossati lidere el proyecto del próximo año, que se ponga mucho hielo y todo se calme", concluyó.

PUEDES VER: Revelan qué puso el árbitro en su informe sobre la expulsión de Carlos Zambrano con Alianza Lima: Es una conducta antideportiva

¿Qué dijo Álvaro Barco sobre continuidad de Jorge Fossati en Universitario?

En diálogo con L1 Max, Álvaro Barco señaló que la intención es que Jorge Fossati se quede para comandar el proyecto 2026. Sin embargo, enfatizó en que hay muchos asuntos por mejorar y todas las partes deben estar alineadas hacia un objetivo.

“La intención es planificar el 2026 con Jorge Fossati, pero hay que estar bien alineados; seguramente, hay cosas por corregir. A veces, cuando uno logra el campeonato cree que todo está bien y hay que considerar que el próximo año será mucho más difícil que este”, declaró.

