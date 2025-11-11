Jorge Fossati es uno de los protagonista del tricampeonato de Universitario. El técnico uruguayo regresó a Ate tras su olvidable paso por la selección peruana y volvió a hacer historia con la institución merengue. Tras reafirmar su hegemonía con la 'U', aún se desconoce si seguirá en el club crema para el 2026. Es más, en las últimas horas, se conoció que dos clubes de la liga mexicana están interesados en contar con los servicios del 'Nonno' de cara a la próxima temporada.

En tierras aztecas afirman que Pumas y Necaxa tienen en la mira a Jorge Fossati para iniciar un nuevo proyecto. Es importante recalcar que solo es una opción de varias para el banquillo de ambas escuadras.

Jorge Fossati despertó interés en 2 clubes de México

La información fue brindada por el periodista Gerardo González. El comunicador señaló que Necaxa busca el reemplazo de Fernando Gago y Fossati encaja en el perfil. Además, no sería el único equipo interesado: Pumas quiere al uruguayo si el proyecto de Efraín Juárez, actual técnico, no es próspero.

Jorge Fossati aparece como una de las principales opciones para dirigir al Necaxa, en sustitución de Fernando Gago. El tricampeón del futbol peruano también figura en la carpeta de Pumas, en caso de que el proyecto encabezado por Efraín Juárez no prospere en el futuro", escribió el periodista en su cuenta de X.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre su continuidad en Universitario?

Después de la celebración del 'tri' en el Estadio Monumental, Jorge Fossati señaló que no le gusta entrar en especulaciones sobre su futuro. Por ende, dejó en claro que su continuidad deberá definirse tras una reunión con la dirigencia de Universitario.

"Me parece que entre todos tenemos que analizar, entre todos los que tenemos distintas responsabilidades en el club. Yo nunca dije 'me voy', dije que era el momento de analizar y ver por qué camino seguir y si estamos de acuerdo. Que es lo que yo vi que pasó, también lo vieron las autoridades", comentó para GOLPERÚ.