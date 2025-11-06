Jesús Castillo y su enigmático mensaje tras volver al titularato en Alianza Lima: "Se les heló la sangre"
"Me vieron de rodillas y pensaron que estaba derrotado", se lee en la primera parte del mensaje compartido por el volante, quien hace unos meses fue 'borrado' por Néstor Gorosito, pero últimamente ha ganado protagonismo.
- Piero Quispe y su rotunda respuesta sobre la posibilidad de jugar en Alianza Lima: "Eso no va a pasar nunca"
- Alianza Lima venció 2-1 a Los Chankas en Andahuaylas con doblete de Paolo Guerrero y ya es segundo en el acumulado
Jesús Castillo es uno de los jugadores que ha venido destacando en Alianza Lima en las últimas jornadas. El mediocampista peruano ha sido titular en 5 de los últimos 6 partidos. Previo a tener este protagonismo, había perdido presencia en el equipo, incluso no siendo tomado en cuenta en las convocatorias.
En medio de este buen presente en el Torneo Clausura 2025, el futbolista formado en las divisiones menores de Alianza Lima dejó un mensaje en sus redes sociales destacando la importancia de Dios en su vida para reponerse de los momentos difíciles que tuvo que atravesar en el último tiempo.
PUEDES VER: Cristhian Tizón rompe su silencio sobre fuerte pelea con su DT Santiago Acasiete tras ser sustituido: 'Es una pena. Ya hablé personalmente'
Jesús Castillo y su mensaje tras gran presente en Alianza Lima
"Me vieron de rodillas y pensaron que estaba derrotado, pero se les heló la sangre cuando me oyeron decir 'amén' y ponerme de pie", se lee en la frase compartida por el mediocampista en una storie de Instagram.
Castillo viene de destacar en el triunfo 2-1 de Alianza Lima sobre Los Chankas por la fecha pendiente del Clausura en Andahuaylas, partido que el cuadro de Néstor Gorosito terminó ganando con doblete de Paolo Guerrero.
Publicación de Jesús Castillo en Instagram. Foto: jesus.castillo96
PUEDES VER: Agustín Lozano advierte a Universitario y Sport Boys sobre los derechos de TV para el 2026: 'Tienen que alinearse con la FPF'
Estadísticas de Jesús Castillo en el Torneo Clausura 2025
El futbolista de 29 años ha disputado 7 de 18 encuentros en este segundo certamen corto. Además, registra una asistencia (ante Los Chankas).