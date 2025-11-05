Alianza Lima venció 2-1 a Los Chankas en Andahuaylas con doblete de Paolo Guerrero y ya es segundo en el acumulado
Íntimos (65 puntos) han desplazado momentáneamente a Cusco FC (64) de la segunda casilla de la tabla general.
El hombre gol en esta temporada para Alianza Lima se llama José Paolo Guerrero Gonzales. El atacante de 41 años busca convencer a la dirigencia íntima para renovar una temporada más y con las dos anotaciones de ayer tiene méritos de sobra. Esto sumado a su jerarquía y experiencia que aporta.
Los íntimos derrotaron 1-2 a Los Chankas en Andahuaylas y subieron a la segunda casilla de la tabla acumulada con 65 puntos, dejando relegado a Cusco FC con 64, que, de acabar hoy el campeonato, jugaría una ‘semifinal’ contra Sporting Cristal (57) y el ganador se medirá contra los íntimos para saber quién es Perú 2 en la próxima Copa Libertadores.
Con respecto al partido, este fue muy trabado y con escazas situaciones. Eryc Castillo tuvo un tiro libre en sus pies, pero para los intereses locales, el ecuatoriano la mandó desviado. No pasaba absolutamente nada y todo indicaba que el empate se consumía durante la primera mitad, pero Kevin Quevedo sorprendió y sacó un lateral que llegó hasta el pie de Jesús Castillo, quien de primera le dio el balón a Guerrero (44’) para que saque un fuerte remate que se coló al fondo de la red.
Para el complemento los locales salieron con otra actitud en busca del empate y muy rápido empezaron a inquietar el arco defendido por Guillermo Viscarra, pero Paolo (61’) otra vez dijo presente y luego de un pase largo de Ricardo Lagos controló el esférico con el pecho y puso su pierna derecha para su doblete. El conjunto de Andahuaylas llegó a descontar con Isaac Camargo (73’), pero pese a los intentos no logró igualar las acciones y se aleja de la Copa Sudamericana.