Deportes

Alianza Lima venció 2-1 a Los Chankas en Andahuaylas con doblete de Paolo Guerrero y ya es segundo en el acumulado

Íntimos (65 puntos) han desplazado momentáneamente a Cusco FC (64) de la segunda casilla de la tabla general.

Paolo Guerrero tiene 16 goles en la temporada.
Paolo Guerrero tiene 16 goles en la temporada. | Liga 1

El hombre gol en esta temporada para Alianza Lima se llama José Paolo Guerrero Gonzales. El atacante de 41 años busca convencer a la dirigencia íntima para renovar una temporada más y con las dos anotaciones de ayer tiene méritos de sobra. Esto sumado a su jerarquía y experiencia que aporta.

Los íntimos derrotaron 1-2 a Los Chankas en Andahuaylas y subieron a la segunda casilla de la tabla acumulada con 65 puntos, dejando relegado a Cusco FC con 64, que, de acabar hoy el campeonato, jugaría una ‘semifinal’ contra Sporting Cristal (57) y el ganador se medirá contra los íntimos para saber quién es Perú 2 en la próxima Copa Libertadores.   

Con respecto al partido, este fue muy trabado y con escazas situaciones. Eryc Castillo tuvo un tiro libre en sus pies, pero para los intereses locales, el ecuatoriano la mandó desviado. No pasaba absolutamente nada y todo indicaba que el empate se consumía durante la primera mitad, pero Kevin Quevedo sorprendió y sacó un lateral que llegó hasta el pie de Jesús Castillo, quien de primera le dio el balón a Guerrero (44’) para que saque un fuerte remate que se coló al fondo de la red.

Para el complemento los locales salieron con otra actitud en busca del empate y muy rápido empezaron a inquietar el arco defendido por Guillermo Viscarra, pero Paolo (61’) otra vez dijo presente y luego de un pase largo de Ricardo Lagos controló el esférico con el pecho y puso su pierna derecha para su doblete. El conjunto de Andahuaylas llegó a descontar con Isaac Camargo (73’), pero pese a los intentos no logró igualar las acciones y se aleja de la Copa Sudamericana.

