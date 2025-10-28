Tras conseguir el tricampeonato en el fútbol peruano, Universitario ya ha comenzado a moverse para lo que será la temporada 2026. Uno de los cambios que podría hacer la 'U' es en el arco. Luego de obtener dos títulos consecutivos y salir tricampeón, Sebastián Britos no estaría en los planes del elenco estudiantil para el otro año y su lugar podría ser ocupado por Diego Romero, quien se encuentra a préstamo en Banfiel de Argentina.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, el cuadro crema no ha sido claro con Sebastián Britos sobre su continuidad, pese a que ha tratado de conversar con la directiva sobre ello desde hace tiempo. Por ello, el comunicador contó que desde el entorno del portero charrúa creen que la 'U' buscará otras alternativas.

Universitario no le renovaría a Sebastián Britos para el 2026

"Desde hace semanas Britos y su agente han buscado el puente con la 'U' para saber si quieren que continúe. Britos quiere seguir, así lo ha hecho saber hace mucho. Sin embargo, cuando se ha tratado de dar esa situación no ha habido una respuesta tan favorable del otro lado para que renueve. Desde el entorno de Britos, creen que la 'U' está apuntando para otro lado. Él entiende que el club tiene la posibilidad de decidir", dijo en el programa 'Hablemos de MAX'.

En medio de este panorama, Peralta informó que un equipo del fútbol peruano se ha comunicado con el agente de Britos desde hace unas semanas para hacerle conocer el interés de contar con él. Si no extiene su vínculo con el cuadro merengue, el arquero de 37 años ve con buenos ojos esta oferta.

"Además de eso, en las últimas semanas un club de Perú le ha preguntado al representante de Britos si le interesa ir y él no ha cerrado las puertas. Me dijeron que si en la 'U' no renueva, Perú es una liga que le interesa continuar", precisó.

Diego Romero podría regresar a Universitario

Hace un año, Diego Romero, recientemente convocado por Manuel Barreto en la selección peruana para el amistoso ante Chile, dejó Universitario para ir a Banfiel de la liga argentina. Pese a las expectativas generadas, el arquero nacional de 24 años no ha tenido protagonismo y ha sido suplente en todo este tiempo, por lo que estaría dispuesto a volver a la 'U'.

"La 'U' le ha hecho saber a Romero que vuelva. La información que tengo es que Romero y el agente que lo representa quieren volver al club y están trabajando en que se pueda consolidar su regreso para el 2026", aseguró Peralta.