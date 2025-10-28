HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Fútbol Peruano

Revelan que Universitario quiere a Diego Romero de vuelta y Sebastián Britos podría irse a otro club peruano: "No ha cerrado las puertas"

Tras salir campeón nacional, en Universitario ya comenzaron las gestiones para la siguiente temporada. Uno de los cambios sería en la portería.

Sebastián Britos tiene contrato con Universitario hasta finales del 2025. Foto: composición LR/Banfield/Universitario
Sebastián Britos tiene contrato con Universitario hasta finales del 2025. Foto: composición LR/Banfield/Universitario

Tras conseguir el tricampeonato en el fútbol peruano, Universitario ya ha comenzado a moverse para lo que será la temporada 2026. Uno de los cambios que podría hacer la 'U' es en el arco. Luego de obtener dos títulos consecutivos y salir tricampeón, Sebastián Britos no estaría en los planes del elenco estudiantil para el otro año y su lugar podría ser ocupado por Diego Romero, quien se encuentra a préstamo en Banfiel de Argentina.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, el cuadro crema no ha sido claro con Sebastián Britos sobre su continuidad, pese a que ha tratado de conversar con la directiva sobre ello desde hace tiempo. Por ello, el comunicador contó que desde el entorno del portero charrúa creen que la 'U' buscará otras alternativas.

PUEDES VER: 'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: '¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa'

lr.pe

Universitario no le renovaría a Sebastián Britos para el 2026

"Desde hace semanas Britos y su agente han buscado el puente con la 'U' para saber si quieren que continúe. Britos quiere seguir, así lo ha hecho saber hace mucho. Sin embargo, cuando se ha tratado de dar esa situación no ha habido una respuesta tan favorable del otro lado para que renueve. Desde el entorno de Britos, creen que la 'U' está apuntando para otro lado. Él entiende que el club tiene la posibilidad de decidir", dijo en el programa 'Hablemos de MAX'.

En medio de este panorama, Peralta informó que un equipo del fútbol peruano se ha comunicado con el agente de Britos desde hace unas semanas para hacerle conocer el interés de contar con él. Si no extiene su vínculo con el cuadro merengue, el arquero de 37 años ve con buenos ojos esta oferta.

"Además de eso, en las últimas semanas un club de Perú le ha preguntado al representante de Britos si le interesa ir y él no ha cerrado las puertas. Me dijeron que si en la 'U' no renueva, Perú es una liga que le interesa continuar", precisó.

PUEDES VER: Jairo Concha lanza ‘dardo’ a exdirectivo de Alianza Lima tras conseguir tricampeonato con Universitario: 'Gracias a Marioni estoy acá'

lr.pe

Diego Romero podría regresar a Universitario

Hace un año, Diego Romero, recientemente convocado por Manuel Barreto en la selección peruana para el amistoso ante Chile, dejó Universitario para ir a Banfiel de la liga argentina. Pese a las expectativas generadas, el arquero nacional de 24 años no ha tenido protagonismo y ha sido suplente en todo este tiempo, por lo que estaría dispuesto a volver a la 'U'.

"La 'U' le ha hecho saber a Romero que vuelva. La información que tengo es que Romero y el agente que lo representa quieren volver al club y están trabajando en que se pueda consolidar su regreso para el 2026", aseguró Peralta.

Notas relacionadas
'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

LEER MÁS
Gregorio Pérez, ex DT de Universitario, felicita al cuadro crema por el tricampeonato: “Llevan impecablemente el club adelante”

Gregorio Pérez, ex DT de Universitario, felicita al cuadro crema por el tricampeonato: “Llevan impecablemente el club adelante”

LEER MÁS
Universitario muestra su orgullo tras alcanzar histórico récord en la Liga 1: "El debate ya no existe más"

Universitario muestra su orgullo tras alcanzar histórico récord en la Liga 1: "El debate ya no existe más"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

LEER MÁS
Alex Valera minimiza cruce con Hernán Barcos tras conseguir el tricampeonato con Universitario: "Al día siguiente me dedico a entrenar"

Alex Valera minimiza cruce con Hernán Barcos tras conseguir el tricampeonato con Universitario: "Al día siguiente me dedico a entrenar"

LEER MÁS
Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano: la 'U' logra histórico título tras ganar el Torneo Clausura

Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano: la 'U' logra histórico título tras ganar el Torneo Clausura

LEER MÁS
Jairo Concha lanza ‘dardo’ a exdirectivo de Alianza Lima tras conseguir tricampeonato con Universitario: “Gracias a Marioni estoy acá”

Jairo Concha lanza ‘dardo’ a exdirectivo de Alianza Lima tras conseguir tricampeonato con Universitario: “Gracias a Marioni estoy acá”

LEER MÁS
Jorge Fossati pone en duda su continuidad en Universitario tras obtención del tricampeonato: “Veremos qué hacer en el 2026”

Jorge Fossati pone en duda su continuidad en Universitario tras obtención del tricampeonato: “Veremos qué hacer en el 2026”

LEER MÁS
Miguel Trauco reveló su verdadero sentir tras fichar por Alianza Lima siendo hincha de Universitario: "Tenía miedo"

Miguel Trauco reveló su verdadero sentir tras fichar por Alianza Lima siendo hincha de Universitario: "Tenía miedo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tráiler se incendia en plena avenida Universitaria en San Martín de Porres y provoca fuerte congestión vehicular

Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO HOY: horarios y canales para ver el duelo entre Cristiano Ronaldo y Karim Benzema

Bus 'Línea A' choca contra Ferrocarril Andino en El Agustino: reportan heridos y tráfico hacia Puente Nuevo

Fútbol Peruano

Jorge Fossati pone en duda su continuidad en Universitario tras obtención del tricampeonato: “Veremos qué hacer en el 2026”

Diego Penny arremete contra Kevin Ortega tras expulsar a Sebastián Britos en victoria de Universitario: “Quiero verlo expulsar a Messi”

Mauro Cantoro le pidió al 'Tunche' Rivera que abandone Universitario en el 2026: "Que se vaya porque no va a jugar"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Pedro Castillo en juicio oral previo a las Elecciones Generales: "En abril del 2026 vamos a recuperar el gobierno"

Gustavo Gorriti recibe el premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025

Anulación judicial de concesiones mineras en Puno pone en riesgo beneficios de comunidades campesinas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025