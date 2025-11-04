HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     
Fútbol Peruano

¡Con Pablo Ceppelini y Ricardo Lagos! Néstor Gorosito alista inédito 11 en Alianza Lima para dar el golpe en Andahuaylas contra Los Chankas

Alianza Lima visitará a Los Chankas por la fecha 9 pendiente del Torneo Clausura 2025 y el técnico 'Pipo' Gorosito apostaría por una alineación inesperada para quedarse con los 3 puntos.

Alianza Lima llega a este partido tras empatar y Los Chankas viene de ganar. Foto: composición LR/Club Alianza Lima
Alianza Lima llega a este partido tras empatar y Los Chankas viene de ganar. Foto: composición LR/Club Alianza Lima

Este miércoles 5 de noviembre, Alianza Lima y Los Chankas jugarán en Andahuaylas en el que será el penúltimo partido de los íntimos en el Torneo Clausura. El equipo de Néstor Gorosito busca volver al triunfo tras el agónico empate ante Melgar en Matute en la fecha pasada. Actualmente, blanquiazules se encuentran luchando por ser Perú 2 y jugar directamente la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. No obstante, al frente tendrán a un rival que lleva 6 victorias al hilo de local.

De acuerdo a la periodista Analú Rodríguez, 'Pipo' Gorosito apostaría en el once por Marco Huamán en lugar de Josué Estrada y Pablo Ceppelini, quien ya cumplió su fecha de suspensión. También volvería Eryc Castillo, quien no pudo jugar ante el Dominó debido a un golpe en la cabeza.

PUEDES VER: Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: 'Me obligaron a salir'

lr.pe

Alineación posible de Alianza Lima

La gran novedad sería Marco Huamán, quien no ha venido jugando en los últimos encuentros.

  • Guillermo Viscarra, Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Ricardo Lagos, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Alineación posible de Los Chankas

  • Camacho, Mogollón, González, Pimienta, Quintana, Takeuchi, Guivin, Palomino, Torres, Manzaneda y Bueno.

PUEDES VER: Miguel Trauco confiesa por qué Alex Valera tuvo que patear penal del repechaje ante Australia: 'Nunca más dejo que tomen mi responsabilidad'

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima ante Los Chankas?

El partido entre ambas escuadras está pactado para jugarse este miércoles 5 de noviembre desde las 3.15 p. m. (hora local) en el Estadio Los Chankas.

¿En qué canal ver Alianza Lima ante Los Chankas?

En territorio peruano, la transmisión del Alianza Lima ante Los Chankas estará a cargo de L1 MAX. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

Notas relacionadas
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga Femenina: hora y canales para ver el clásico del fútbol peruano

Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga Femenina: hora y canales para ver el clásico del fútbol peruano

LEER MÁS
Eddie Fleischman arremete contra Néstor Gorosito y Franco Navarro tras salida nocturna de jugadores de Alianza Lima: “No han tenido el liderazgo”

Eddie Fleischman arremete contra Néstor Gorosito y Franco Navarro tras salida nocturna de jugadores de Alianza Lima: “No han tenido el liderazgo”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Sebastián Britos a puertas de dejar Universitario: tiene propuestas de otros clubes de la Liga 1 y del extranjero

Sebastián Britos a puertas de dejar Universitario: tiene propuestas de otros clubes de la Liga 1 y del extranjero

LEER MÁS
Aldo Corzo revela similitudes entre Jorge Fossati y Ricardo Gareca: "Son muy detallistas"

Aldo Corzo revela similitudes entre Jorge Fossati y Ricardo Gareca: "Son muy detallistas"

LEER MÁS
Diego Penny revela que Universitario y Sporting Cristal buscan fichar a Christian Cueva en 2026: "Se están comunicando directamente con él"

Diego Penny revela que Universitario y Sporting Cristal buscan fichar a Christian Cueva en 2026: "Se están comunicando directamente con él"

LEER MÁS
Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano: la 'U' logra histórico título tras ganar el Torneo Clausura

Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano: la 'U' logra histórico título tras ganar el Torneo Clausura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Santiago Acasiete reveló qué pasó con Christian Tizón cuando se fueron a los golpes: "Todo se calentó"

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Fútbol Peruano

Eddie Fleischman arremete contra Néstor Gorosito y Franco Navarro tras salida nocturna de jugadores de Alianza Lima: “No han tenido el liderazgo”

Aldo Corzo revela similitudes entre Jorge Fossati y Ricardo Gareca: "Son muy detallistas"

Aldo Corzo crítica que jugadores de Liga 1 menosprecien la carrera de otros: "La mayor falta de códigos que vi"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025