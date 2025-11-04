¡Con Pablo Ceppelini y Ricardo Lagos! Néstor Gorosito alista inédito 11 en Alianza Lima para dar el golpe en Andahuaylas contra Los Chankas
Alianza Lima visitará a Los Chankas por la fecha 9 pendiente del Torneo Clausura 2025 y el técnico 'Pipo' Gorosito apostaría por una alineación inesperada para quedarse con los 3 puntos.
Este miércoles 5 de noviembre, Alianza Lima y Los Chankas jugarán en Andahuaylas en el que será el penúltimo partido de los íntimos en el Torneo Clausura. El equipo de Néstor Gorosito busca volver al triunfo tras el agónico empate ante Melgar en Matute en la fecha pasada. Actualmente, blanquiazules se encuentran luchando por ser Perú 2 y jugar directamente la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. No obstante, al frente tendrán a un rival que lleva 6 victorias al hilo de local.
De acuerdo a la periodista Analú Rodríguez, 'Pipo' Gorosito apostaría en el once por Marco Huamán en lugar de Josué Estrada y Pablo Ceppelini, quien ya cumplió su fecha de suspensión. También volvería Eryc Castillo, quien no pudo jugar ante el Dominó debido a un golpe en la cabeza.
Alineación posible de Alianza Lima
La gran novedad sería Marco Huamán, quien no ha venido jugando en los últimos encuentros.
- Guillermo Viscarra, Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Ricardo Lagos, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
Alineación posible de Los Chankas
- Camacho, Mogollón, González, Pimienta, Quintana, Takeuchi, Guivin, Palomino, Torres, Manzaneda y Bueno.
¿A qué hora juega Alianza Lima ante Los Chankas?
El partido entre ambas escuadras está pactado para jugarse este miércoles 5 de noviembre desde las 3.15 p. m. (hora local) en el Estadio Los Chankas.
¿En qué canal ver Alianza Lima ante Los Chankas?
En territorio peruano, la transmisión del Alianza Lima ante Los Chankas estará a cargo de L1 MAX. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.