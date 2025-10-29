Universitario se consagró tricampeón del fútbol peruano, tras ganar el Torneo Clausura 2025. El equipo dirigido por Jorge Fossati fue el mejor equipo de la Liga 1 por su solida defensa y letal ofensiva. Justamente, el jugador más destacado fue el delantero Álex Valera por los 16 goles que anotó en 31 partidos jugados. El atacante de 29 años atraviesa el mejor momento de su carrera y suena en el extranjero.

A pesar de contar con un contrato que se extiende hasta finales de 2026, el futuro del futbolista peruano ha generado diversas especulaciones, ya que suena fuerte en Brasil. Sin embargo, el director deportivo de Universitario de Deportes expresó su deseo de seguir contando con él.

¿Qué dijo el representante de Álex Valera sobre su futuro?

El delantero peruano suena en un popular club del Brasileirao. "Sí, el nombre ha sido propuesto, se viene trabajando y esperando a ver más adelante, cuando ya comience a moverse el mercado y abrirse la ventana, qué posibilidades podría haber”, reveló el representante. Es importante destacar que se encuentra en una etapa inicial y no existe ninguna oferta formal.

Asimismo, el agente confesó las ganas que tiene Valera de quedarse en la 'U'. "Alex lo que hoy quiere es quedarse en Universitario de Deportes para pelear el tetracampeonato”, declaró en el programa 'Fútbol Como Cancha'.

¿Hasta cuándo tiene contrato Álex Valera?

Valera tiene un contrato vigente con Universitario que se extenderá hasta finales de 2026, lo que significa que le queda un año de compromiso con el club. Asimismo, el sitio especializado en estadísticas deportivas valora al delantero en 800.000 euros, según Transfermarkt.