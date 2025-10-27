El último domingo 26, Universitario, invicto hasta ahora en el Torneo Clausura, alcanzó su tercer título nacional consecutivo al vencer 2-1 a ADT, sumando así la estrella número 29 en su palmarés. De esta forma, el técnico Jorge Fossati consiguió su segundo trofeo con el equipo estudiantil desde su llegada en el 2023. Este logro de la 'U' ha generado diversas reacciones en la opinión pública, sobre todo por la amplia diferencia de puntos que lleva el cuadro crema sobre otros equipos, como Alianza Lima o Sporting Cristal. Uno de los que se refirió a este gran presente de los merengues fue Diego Penny.

El exarquero de la selección peruana y figura emblemática de Sporting Cristal felicitó a la delegación de la 'U' por el título nacional, pero sobre todo a todos los jugadores que conforman el plantel, asegurando que en estos años ha prevalecido la unión y el compañerismo, aspectos que le han permitido a Universitario ganar todo.

Diego Penny elogió a los jugadores de Universitario tras lograr el 'Tri'

"Felicitaciones a los hinchas de Universitario, al equipo técnico, a todas las personas que conforman esta gran institución, y sobre todo a los 22 titulares que tiene, porque todos juegan. Lo que es la 'U' es unión y esas ganas de buscar siempre ser ganadores", dijo en la última edición del programa 'Al Ángulo'.

Además, señaló que los de Jorge Fossati consiguieron el trofeo "caminando", pues ningún rival los complicó. "Lo digo con mucho respeto, la 'U' se llevó el torneo caminando porque no hubo rival, ganó todo en esta semana difícil, hizo 9 puntos de 9. Es el justo y merecido campeón", precisó.

Universitario sigue invicto en el Torneo Clausura 2025

El elenco merengue ha jugado 15 partidos hasta el momento y registra 12 victorias y 3 empates. Además, han sumado 28 goles a favor y 15 en contra. En la fecha 17, la 'U' descansará y luego jugará sus dos últimos encuentros ante Deportivo Garcilaso y Los Chankas.