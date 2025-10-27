HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

'Flaco' Granda y su categórico calificativo a Universitario tras lograr el tricampeonato: "Como los grandes equipos europeos"

El reconocido periodista consideró que Universitario de Deportes pasó por encima a todos sus rivales en la temporada. Asimismo, remarcó que lograron el título "con su sello".

Universitario se encuenta invicto en el Torneo Clausura 2025. Foto: composición LR/Movistar Deportes/Universitario
Universitario se encuenta invicto en el Torneo Clausura 2025. Foto: composición LR/Movistar Deportes/Universitario

Universitario de Deportes se consagró como el mejor equipo del Torneo Clausura y, por ende, se adjudicó el segundo tricampeonato de su historia. La consagración del conjunto merengue fue muy comentada desde diversos sectores; uno de los que elogió a la 'U' fue el periodista Giancarlo Granda, quien elogió el proyecto que se viene realizando en Ate.

En ese sentido, el conocido comentarista remarcó que los registros obtenidos por los dirigidos por Jorge Fossati se asemeja al de grandes equipos del balompié europeo.

lr.pe

'Flaco' Granda categórico tras tricampeonato de Universitario

"Es un equipo atípico: en el fútbol peruano no se respetan los procesos, y la ‘U’ sí lo hace (...). Cuando revisas la tabla y el equipo le lleva 10 puntos al segundo en el Clausura y 15 en el acumulado, no hay nada más que decir. Es un equipo parecido a los grandes equipos europeos que le sacan 15 o 20 puntos al segundo cuando las ligas se tornan aburridas. Hizo esto la 'U'", manifestó en el programa 'Después de todo'.

El periodista también indicó que los demás clubes de la Liga 1 tendrán que reaccionar para intentar vencer la supremacía de Universitario de Deportes en el 2026.

"Lo ganó con su sello. El sello 'Crema' en este campeonato fue la pelota parada, y lo ganó así. Eso es trabajo. Es un mérito al trabajo, y no solo del cuerpo técnico. Es todo un equipo Universitario. Para lograr objetivos necesitas eso. Universitario demuestra que, en el fútbol peruano, cuando haces las cosas bien, puedes lograr objetivos. Los demás equipos se tienen que despertar porque cada vez le marca más diferencia al resto. Universitario paso por encima a todos los rivales y nadie se puede quejar", concluyó.

lr.pe

¿Cuántos tricampeonatos tiene Universitario?

Esta es la segunda ocasión en la que Universitario de Deportes logra consagrarse tricampeón nacional. Anteriormente, los cremas lo consiguieron entre los años 1998 y 2000.

