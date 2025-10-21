HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Juan Reynoso tras sorpresiva derrota por 1-0 ante Sport Boys: "Melgar puede vanagloriarse como uno de los grandes del Perú"

El técnico peruano analizó la derrota ante Sport Boys en el Callao y se sinceró al mencionar que se han complicado las aspiraciones de Melgar en este tramo final del Torneo Clausura 2025.

Juan Reynoso felicitó a Sport Boys tras triunfo ante Melgar. Foto: composición LR/difusión
Melgar no pudo en el Miguel Grau del Callao y perdió 1-0 ante Sport Boys por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El solitario tanto de Luciano Nequecaur fue crucial para que la Misilera respire tranquilo y no se preocupe con el descenso. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que el Dominó ha complicado sus aspiraciones en este tramo final de la competencia. Al respecto, Juan Reynoso brindó un análisis del partido y aprovechó para hablar del futuro del conjunto arequipeño.

En un principio, felicitó a Boys por la victoria en su casa y poder despreocuparse con el descenso. Cuando le tocó hablar sobre su equipo, el 'Cabezón' aseguró que tienen pocas chances en este Clausura, pero resaltó que Melgar está cerca de encontrar su mejor nivel tanto en lo individual como en lo colectivo.

Juan Reynoso elogió a Melgar pese a derrota 1-0 ante Sport Boys

"La verdad sería poco serio hablar de lo que viene, sobre todo cuando uno ve el esfuerzo en el día a día de los muchachos. No es por vender humo, pero el equipo, tanto en lo individual como en lo colectivo, está muy cerca de lo que queremos”, señaló Juan Reynoso en conferencia de prensa.

Además, el 'Ajedrecista' dejó en claro que pelearán hasta el final, aunque las posibilidades son escasas. Asimismo dejó un firme calificativo sobre Melgar. "Si bien matemáticamente queda alguna chance, cada vez se acortan más las posibilidades. Son puntos que seguramente los vamos a pelear y veremos qué pasa. Tenemos que ser realistas, pero Melgar es un equipo que puede vanagloriarse como uno de los grandes del Perú", agregó.

Finalmente, le dejó unas palabras a Sport Boys por el sufrido triunfo. "Ante Boys nos faltó contundencia. En el análisis, los números son abrumadores, pero esto es fútbol. Se le felicita a Boys por el resultado y creo que ahora ya pueden respirar más tranquilos para salvarse", concluyó.

Así va la tabla del Torneo Clausura 2025 tras la derrota de Melgar

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario33131030259+16
2Cusco FC26138232112+9
3Alianza Lima24147342316+7
4Sporting Cristal2212642218+13
5FBC Melgar21155642015+5
6ADT211363417170
7Deportivo Garcilaso211456317170
8Comerciantes Unidos19135441517-2
9Cienciano18135351917+2
10Los Chankas18126061524-9
11Alianza Atlético1613445119+2
12Sport Huancayo151443724240
13Atlético Grau15134361617-1
14Sport Boys15144371219-7
15Alianza Universidad13134181526-11
16Juan Pablo II College1113256916-7
17Ayacucho FC11133281121-10
18UTC9132381118-7
19Deportivo Binacional00000000
