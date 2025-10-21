Melgar no pudo en el Miguel Grau del Callao y perdió 1-0 ante Sport Boys por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El solitario tanto de Luciano Nequecaur fue crucial para que la Misilera respire tranquilo y no se preocupe con el descenso. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que el Dominó ha complicado sus aspiraciones en este tramo final de la competencia. Al respecto, Juan Reynoso brindó un análisis del partido y aprovechó para hablar del futuro del conjunto arequipeño.

En un principio, felicitó a Boys por la victoria en su casa y poder despreocuparse con el descenso. Cuando le tocó hablar sobre su equipo, el 'Cabezón' aseguró que tienen pocas chances en este Clausura, pero resaltó que Melgar está cerca de encontrar su mejor nivel tanto en lo individual como en lo colectivo.

Juan Reynoso elogió a Melgar pese a derrota 1-0 ante Sport Boys

"La verdad sería poco serio hablar de lo que viene, sobre todo cuando uno ve el esfuerzo en el día a día de los muchachos. No es por vender humo, pero el equipo, tanto en lo individual como en lo colectivo, está muy cerca de lo que queremos”, señaló Juan Reynoso en conferencia de prensa.

Además, el 'Ajedrecista' dejó en claro que pelearán hasta el final, aunque las posibilidades son escasas. Asimismo dejó un firme calificativo sobre Melgar. "Si bien matemáticamente queda alguna chance, cada vez se acortan más las posibilidades. Son puntos que seguramente los vamos a pelear y veremos qué pasa. Tenemos que ser realistas, pero Melgar es un equipo que puede vanagloriarse como uno de los grandes del Perú", agregó.

Finalmente, le dejó unas palabras a Sport Boys por el sufrido triunfo. "Ante Boys nos faltó contundencia. En el análisis, los números son abrumadores, pero esto es fútbol. Se le felicita a Boys por el resultado y creo que ahora ya pueden respirar más tranquilos para salvarse", concluyó.

Así va la tabla del Torneo Clausura 2025 tras la derrota de Melgar