Pablo Ceppelini y su determinante comentario sobre los objetivos de Alianza Lima: “Ir a fase de grupos de Copa Libertadores”

Pablo Ceppelini analizó la victoria de Alianza Lima sobre Sport Boys y destacó los objetivos del club en el Torneo Clausura para alcanzar un cupo en la Copa Libertadores.

Pablo Ceppelini habló sobre la victoria de Alianza Lima frente a Sport Boys. Foto: difusión
Pablo Ceppelini habló tras la victoria de Alianza Lima frente a Sport Boys. En una conversación postpartido, el volante señaló que uno de los objetivos del club es quedar en lo más alto del Torneo Clausura para conseguir un cupo a la Copa Libertadores. Además, se mostró contento por el rendimiento que viene demostrando el cuadro blanquiazul.

El uruguayo también fue consultado sobre su presente con los íntimos, donde expresó que se siente feliz, aunque reconoció que tuvo un bajón de rendimiento debido a una lesión y a la suspensión en la Copa. Cabe señalar que, tras la victoria de Alianza contra Boys, el equipo se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones.

PUEDES VER: Eryc Castillo rompió su silencio sobre presunta agresión a su esposa: "Afecta mi imagen personal y mi entorno familiar"

lr.pe

¿Qué dijo Pablo Ceppelini tras la victoria de Alianza Lima frente a Sport Boys?

Tras el 3-1, Ceppelini contesto las diversas preguntas de los periodistas, quienes no dudaron en preguntarle sobre la actualidad de Alianza Lima.

"Teníamos que ganar, se logró y ahora tenemos que pensar en Huancayo que será un partido difícil. Durante el campeonato se nos hizo cuesta arriba los partidos en altura, hay que prepararnos bien y hay que plantear de otra manera el partido", explicó en un primer momento, en referencia al próximo partido que tendrá Alianza.

"Estamos yendo partido a partido, tenemos que ganar todo lo que queda y después ver para qué nos da. El objetivo es ir a fase de grupos de Copa Libertadores, hoy es un paso importante", fueron las palabras de Ceppelini.

"Estoy muy bien acá, me siento bien. Tras la lesión y suspensión de la copa son cosas que a uno lo bajonea, la primera lesión de mi carrera fue acá. A partir del Clausura he empezado a levantar, estoy muy contento con hecho hasta ahora", finalizó.

¿Cómo quedo el Alianza Lima vs Sport Boys?

Alianza Lima se impuso 3-1 a Sport Boys en Matute por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Paolo Guerrero abrió el marcador de penal, pero Luis Urruti empató para la visita. En el segundo tiempo, Piero Cari y Pedro Aquino sellaron la victoria blanquiazul, que le permite a Alianza subir al tercer lugar y mantener sus opciones al título.

PUEDES VER: Asistente de Néstor Gorosito lanza intrigante respuesta sobre renovación del argentino con Alianza Lima: "Yo sé cómo está la situación"

lr.pe

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima enfrentará este lunes 20 a Sport Huancayo, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio IPD Huancayo, que posee una capacidad para 20.000 espectadores.

Franco Navarro Jr. deja tajante respuesta sobre el millonario monto que costaría Luis Advíncula a Alianza Lima: "No es real"

Asistente de Néstor Gorosito lanza intrigante respuesta sobre renovación del argentino con Alianza Lima: "Yo sé cómo está la situación"

Eryc Castillo rompió su silencio sobre presunta agresión a su esposa: "Afecta mi imagen personal y mi entorno familiar"

Asistente de Néstor Gorosito lanza intrigante respuesta sobre renovación del argentino con Alianza Lima: "Yo sé cómo está la situación"

Eryc Castillo rompió su silencio sobre presunta agresión a su esposa: "Afecta mi imagen personal y mi entorno familiar"

Diego Penny contó cómo está Kevin Quevedo tras sufrir fuerte golpe en la cabeza en triunfo de Alianza Lima: "Tuvo una conmoción cerebral"

Franco Navarro Jr. deja tajante respuesta sobre el millonario monto que costaría Luis Advíncula a Alianza Lima: "No es real"

Néstor Bonillo explicó por qué excluyó a Carlos Zambrano de Alianza Lima a inicios del 2024: "No tenía mucho estado de forma"

Mr. Peet revela que Luis Advíncula no será el único jugador de selección peruana que ficharía Alianza Lima: "Faltan 2 nombres más"

