Pablo Ceppelini habló tras la victoria de Alianza Lima frente a Sport Boys. En una conversación postpartido, el volante señaló que uno de los objetivos del club es quedar en lo más alto del Torneo Clausura para conseguir un cupo a la Copa Libertadores. Además, se mostró contento por el rendimiento que viene demostrando el cuadro blanquiazul.

El uruguayo también fue consultado sobre su presente con los íntimos, donde expresó que se siente feliz, aunque reconoció que tuvo un bajón de rendimiento debido a una lesión y a la suspensión en la Copa. Cabe señalar que, tras la victoria de Alianza contra Boys, el equipo se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones.

¿Qué dijo Pablo Ceppelini tras la victoria de Alianza Lima frente a Sport Boys?

Tras el 3-1, Ceppelini contesto las diversas preguntas de los periodistas, quienes no dudaron en preguntarle sobre la actualidad de Alianza Lima.

"Teníamos que ganar, se logró y ahora tenemos que pensar en Huancayo que será un partido difícil. Durante el campeonato se nos hizo cuesta arriba los partidos en altura, hay que prepararnos bien y hay que plantear de otra manera el partido", explicó en un primer momento, en referencia al próximo partido que tendrá Alianza.

"Estamos yendo partido a partido, tenemos que ganar todo lo que queda y después ver para qué nos da. El objetivo es ir a fase de grupos de Copa Libertadores, hoy es un paso importante", fueron las palabras de Ceppelini.

"Estoy muy bien acá, me siento bien. Tras la lesión y suspensión de la copa son cosas que a uno lo bajonea, la primera lesión de mi carrera fue acá. A partir del Clausura he empezado a levantar, estoy muy contento con hecho hasta ahora", finalizó.

¿Cómo quedo el Alianza Lima vs Sport Boys?

Alianza Lima se impuso 3-1 a Sport Boys en Matute por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Paolo Guerrero abrió el marcador de penal, pero Luis Urruti empató para la visita. En el segundo tiempo, Piero Cari y Pedro Aquino sellaron la victoria blanquiazul, que le permite a Alianza subir al tercer lugar y mantener sus opciones al título.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima enfrentará este lunes 20 a Sport Huancayo, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio IPD Huancayo, que posee una capacidad para 20.000 espectadores.